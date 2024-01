W sobotę, 27 stycznia widzowie mieli okazję obejrzeć na antenie TVP2 nową parę prowadzących "Pytania na śniadanie". Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz nie są jednak ostatnim z duetów, które dołączą do śniadaniówki TVP. Przypomnijmy, że władze programu zwolniły wszystkich dotychczasowych prowadzących, a na ich miejsce zatrudniono między innymi Klaudię Carlos czy właśnie Katarzynę Dowbor. Teraz pojawiły się informacje o tym, że do TVP wraca Beata Tadla i to właśnie ona miałaby poprowadzić "Pytanie na śniadanie"! Kto potencjalnie będzie jej towarzyszył?

Wielki powrót Beaty Tadli do TVP? Wiemy, z kim ma poprowadzić "PnŚ"

Ostatnie miesiące niezmiennie przynosiły kolejne roszady w Telewizji Polskiej, a w styczniu zmiany dotknęły też popularnej śniadaniówki - "Pytanie na śniadanie". Widzowie co rusz są świadkami kolejnych zawirowań, a na antenie TVP2 witają ich zupełnie nowe twarze. W sobotę, 27 stycznia Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz zadebiutowali w "PnŚ", a teraz pojawiły się informacje o kolejnej potencjalnej gospodyni show.

Chodzi o Beatę Tadlę, która po zmianie władzy, w 2016 roku pożegnała się z TVP, a od kilku lat związana jest m.in. z Radiem "Zet" i Onetem. Teraz "Pudelek" donosi, że dziennikarka ma zasilić nowy skład prowadzących "Pytania na śniadanie"!

Nasz informator z Telewizji Polskiej zdradził, że do ekipy ''PnŚ'' dołączy Beata Tadla - podał ''Pudelek''.

Co więcej, mówi się również o tym, że duet z Beatą Tadlą miałby w "PnŚ" stworzyć inny znany dziennikarz, Tomasz Tylicki.

Partnerować jej będzie Tomasz Tylicki. Na razie nie wiadomo dokładnie, kiedy zadebiutują na ekranie - dodaje źródło ''Pudelka''.

Być może nie wszyscy pamiętają, że Beata Tadla ma już doświadczenie jako prowadząca program śniadaniowy w TVP: w latach 2012-2013 widzowie mogli oglądać ją w porannym show "Kawa czy herbata?". Czy doniesienia o dołączeniu Beaty Tadli do ekipy "Pytania na śniadanie" się potwierdzą? Tego z pewnością dowiemy się już niebawem.

Widzielibyście dziennikarkę w roli gospodyni show?

