Witold Pyrkosz nie żyje. Znany polski aktor miał 90 lat. Większość jego fanów, przyjaciół i aktorów, którzy mieli okazję z nim pracować, nie mogą uwierzyć w to co się stało. Wśród nich jest Anna Mucha - aktorka grała z Pyrkoszem na planie hitu TVP2 "M jak miłość". Gwiazda tak jak większość gwiazd serialu wspomniała na Instagramie o zmarłym aktorze. (Zobacz też: Kożuchowska, Cichopek, Mroczek... Rodzina Mostowiaków wspomina zmarłego Witolda Pyrkosza)

Po śmierci Witolda Pyrkosza Anna Mucha pokazała zdjęcie i... zaczęła się afera!

Anna Mucha pokazała zdjęcie i... zaczęła się afera! Zdjęcie zostało zrobione w czasie trwania "minuty ciszy" ku pamięci Witolda Pyrkosza. Fanom to się nie spodobało!

Minuta ciszy a Ty zdjęcie robisz? :-o To smutne, że nawet w takich chwilach jak śmierć ludzie zamiast pomodlić się i być pokornym myślą, żeby zrobić fotkę i mieć fejm :( przestaje obserwować... :( Zaduma? Nad dobrym zdjęciem chyba. Minuta ciszy wymaga skupienia nad osobą, która odeszła, a nie cykaniu zdjęć na insta. - grzmią fani na Instagramie Anny Muchy.

Gwiazda, kiedy zobaczyła takie komentarze, od razu zareagowała i odpisała fanom:

byłabym ostrożniejsza w formułowaniu sądów i ocenianiu ludzi ... tak na przyszłość :) - napisała Mucha pod komentarzami.

A wy co sądzicie o zachowaniu Anny Muchy? Czy w takim momencie robienie zdjęć i wstawianie ich na Instagram to dobry pomysł? A może to fani za bardzo się czepiają?

Anna Mucha wspomniała Witolda Pyrkosza.

Witold Pyrkosz miał 90 lat.