Na Instagramowym profilu Anny Muchy pojawił się obszerny wpis. Okazuje się, że gwiazda "M jak miłość" miała w nim wiele do wyjaśnienia. Odniosła się do przykrych komentarzy, jakie dostała od internautów. Nie przebierała w słowach. O co chodzi? Sami zboczcie!

Anna Mucha bezlitosna dla internautów

Nie da się ukryć, że w życiu Anny Muchy w ostatnim czasie naprawdę sporo się dzieje. Jeszcze do niedawna aktorka kojarzona była głównie z produkcją "M jak miłość", w której występuje od lat. Ostatnio natomiast fani mogą ją oglądać także w formacie "Drag me out". Właśnie dlatego w sieci krąży wiele doniesień, dotyczących konfliktu Anny Muchy z Tomaszem Karolakiem. Ponadto jednak równie wiele emocji wzbudza wygląd aktorki oraz jej liczne publikacje w mediach społecznościowych. Nie inaczej było tym razem.

Anna Mucha Instagram @taannamucha

Jakiś czas temu Anna Mucha opublikowała zdjęcie w sukni z dekoltem do pępka. Wówczas rozgrzała fanów do czerwoności. Tego typu zdjęcia coraz częściej pojawiają się na jej instagramowym profilu. Jak się okazuje, to nie wszystkim się podoba, a aktorka musi się liczyć z wszędobylskim hejtem, który czasem przekracza granice smaku. Właśnie do takich osób gwiazda zwróciła się w nowym wpisie:

najwięcej do powiedzenia na temat mojego wyglądu mają kobiety (choć i kilku śmiałków się znalazło!). Zawsze mnie to jakoś fascynuje, że ktoś ma potrzebę skomentowania czyjegoś wyglądu… bo przecież można cycki przerzucić na plecy, brzuch zostawić w domu, nogi odłożyć do szafy i wyjść na miasto tak, żeby wszystkim się podobało! …chyba że nie można?! drogie panie (mała litera świadomie, bowiem kieruje te słowa do tych co to do mnie pisały z zaangażowaniem, radą czasem troską) dziękuję za wasze wypowiedzi… niezwykle budujące. I cieszę się że wciąż mnie obserwujecie (sic!) i tu jesteście. Dzięki temu zobaczycie jak to jest nie być zupełnie anonimowymi w sieci… Oszczędziłam was jednak trochę zasłaniając wasze adresy, panowie, dla was nie wystarczyło już mi farby na wysławianie wizerunków i nazwisk… Miłej lektury! napisała.

W poście opublikowała liczne komentarze, które obrażały jej wygląd. Tym razem jednak mogła liczyć na wsparcie fanów:

Bardzo dobry pomysł z upublicznianiem wizerunku tych, którzy komentują w obrzydliwy sposób. Smutni ludzie…. Prawdopodobnie w ten sposób próbują leczyć swoje kompleksy. Żenujące

P. Aniu jakbym miała takie piersi to cały czas bym z dumą je pokazywała. Polskie kobiety są zakompleksione i zgryźliwe. Jakie to smutne.

Dla mnie bogini od zawsze

My też uważamy, że Anna Mucha wygląda obłędnie!