Paparazzi "przyłapali" Annę Muchę na mieście. Aktorka wybrała się na spotkanie ze znajomym i razem świętowali wielki sukces gwiazdy w jednej z warszawskich restauracji. Anna Mucha była w świetnym humorze, co doskonale widać na najnowszych zdjęciach. Tylko spójrzcie, jak się prezentowała.

Anna Mucha na spotkaniu w restauracji

Gwiazda "M jak miłość" ma powody do świętowania. Kilka dni temu Anna Mucha przekazała radosne wieści i ujawniła, że jej profil na Instagramie obserwuje już ponad milion osób. Teraz wszystko wskazuje na to, że to właśnie podczas spotkania ze znajomym aktorka pochwaliła się fanom swoim sukcesem. Paparazzi uwiecznili, jak cieszyła się Anna Mucha. Dobry humor zdecydowanie jej dopisywał! Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Anna Mucha zachwyciła swoim wyglądem w niebieskiej sukience.