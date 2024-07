Emilian Kamiński wspominał Witolda Pyrkosza w TVN24:

Witek to taki ułan z przedwojennej szkoły. Odszedł człowiek, który bardzo kochał życie. Witek miał w sobie tyle życia. Miał ostatnio poważne i ciężkie kłopoty ze zdrowiem. Ale on miał ten power do życia. To zaskakujące, że odszedł, ale czas jest nieubłagany. Kochał zawód aktora, jemu się zawsze chciało. Oddawał się temu co robi. Oni nie grał on był tymi postaciami. Witek to ułan. Fantastyczny człowiek i wybitny aktor, świetny gość odszedł. Witek był wypełniony słoncem i inni powinni sie od niego uczyć.