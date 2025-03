Konflikt pomiędzy Anną Muchą a Pauliną Smaszcz trwa już od dłuższego czasu. Mucha postanowiła ujawnić dokumenty po wcześniejszych wypowiedziach Smaszcz, która twierdziła, że informacje o jej rzekomej karalności są nieprawdziwe. O co chodzi?

Anna Mucha zdecydowała się na działania prawne po tym, jak Paulina Smaszcz ujawniła jej dane osobowe w mediach społecznościowych. W rezultacie, jak informowaliśmy wczoraj, Smaszcz została uznana przez sąd za winną naruszenia ochrony danych osobowych i otrzymała karę finansową. Mucha podkreślała, że ujawnienie jej adresu stanowiło dla niej zagrożenie i miało poważne konsekwencje osobiste.

Na reakcję Pauliny Smaszcz nie trzeba było długo czekać. Gwiazda wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że nie została skazana. Jako dowód pokazała wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego. Przy okazji skierowała ciepłe pozdrowienia do Anny Muchy:

Pani Anna Mucha może spodziewać się pozwu i do zobaczenia w Sądzie. Proponuję również kupić sobie do codziennego stosowania MUCHOZOL. Może jego aura pomoże, by nie rozkoszować się kłamstwami, bo jak widać ''grzebanie patykiem w g*wnie: niby z daleka, a jednak człowiek trochę się uwali'', jest pani codziennością i owo „uwalanie” sprawia pani przyjemność. Wiadomo to od lat. Pozdrawiam serdecznie i życzę wspaniałego, pachnącego weekendu

- przekazała Paulina Smaszcz.