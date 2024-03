Anna Mucha jest jak kameleon. Jej najnowsze zdjęcie, które wylądowało na jej instagramowym profilu jest tego najlepszym dowodem. Jesteśmy przekonani, że w takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliście. Dlatego koniecznie poznajcie szczegóły!

Anna Mucha znowu zaskoczyła

Bez wątpienia Anna Mucha to w ostatnim czasie naprawdę gorące nazwisko. Kiedyś kojarzona głównie z Kubą Wojewódzkim i rolą w "M jak Miłość", obecnie zgoła z czym innym. Jakiś czas temu media obiegła informacja, że Anna Mucha pojawi się w programie „Drag Me Out”, obok Szpaka i innych, wielkich nazwisk. Jednak poza szklanym ekranem uwielbiana aktorka potrafi zaskoczyć także w mediach społecznościowych, co zdarza jej się coraz częściej. Tak też było tym razem!

Anna Mucha Instagram/Anna Mucha

Dopiero co wszyscy zachwycali się zdjęciem Anny Muchy w sukni z dekoltem do pępka, którym rozgrzała fanów do czerwoności. Tym razem z kolei chodzi o wizerunkowe zmiany. Jakiś czas temu aktorka postawiła na nietypową fryzurę - wówczas rozjaśniła swoje włosy i pokazała się w srebrzystych refleksach. Teraz natomiast postawiła na platynę w czystej postaci!

Kobieta to dopiero zmienna jest napisała na swoim Instagramie.

Ta pokazała się w... platynowym króciutkim bobie z grzywką! Uspokajamy jednak fanów jej naturalnych włosów - to tylko peruka. Za to jaka efektowna! Tak też sądzą jej fani:

Anna czy Ty się kiedyś zestarzejesz?

Tak się prżypatruję i podobna jest Pani do Alizee

A Wam jak podoba się Anna Mucha w takim wydaniu?