Anna Mucha nie mogła ukryć swojej radości i szczęśliwą nowiną od razu podzieliła się z obserwatorami na Instagramie. Aktorka stara się być w stałym kontakcie z fanami i często odzywa się do nich i dzieli swoimi przemyśleniami. Tym razem Anna Mucha miała do przekazania ważną wiadomość. Domyślacie się, o co chodzi?

Anna Mucha pochwaliła się swoim szczęściem

Anna Mucha to polska aktorka filmowa i telewizyjna. Widzowie mogą ją kojarzyć z hitu Telewizji Polskiej, czyli serialu "M jak miłość", gdzie grała Magdę. 44-latka brała również udział w takich produkcjach jak m.in.: "Matki, żony i kochanki", "Pitbull. Nowe porządki" czy "Chłopaki nie płaczą". Aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i choć głównie zamieszcza posty związane z pracą, to często odzywa się do fanów i nie unika nawet tych niewygodnych tematów. Ostatnio Anna Mucha podzieliła się tym, co usłyszała od siostry zakonnej w czasach szkolnych. Tym razem aktorka miała jednak to przekazania radosną informację i nie potrafiła ukryć swojego szczęścia.

Anna Mucha nie ukrywa, że społeczność, jaką zgromadziła na swoim Instagramie, jest dla niej bardzo ważna. Teraz okazuje się, że aktorkę śledzi już milion osób! Z tej okazji 43-latka postanowiła zwrócić się do fanów i nie mogła już dłużej ukrywać swojego szczęścia.

Stuknął mi milion, ludzie ludziska! Jestem w Warszawie, w centrum Warszawy pod palmą, odbiła mi palma - cieszyła się Ania Mucha.

Aktorka nie ukrywa, że specjalnie z tej okazji przygotowała dla obserwatorów niespodziankę.

Ale będę miała dla Was niespodziankę z tej okazji(...) To jest szok i niedowierzanie, kocham Was! Strasznie się cieszę(...) Moje serce jest wielkie - mówiła Mucha na Instastory.

A Wy śledzicie Anię Muchę na Instagramie? Spodziewaliście się, że ma tyle obserwujących?

