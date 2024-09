Tego jeszcze nie było! Anna Lewandowska na najnowszych zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych wygląda jak na prezentacji "Konkursu Miss World"? Internauci nie mają wątpliwości, że żona Roberta Lewandowskiego z powodzeniem mogłaby wystartować w konkursie piękności.

Anna Lewandowska zaskoczyła gorącym zdjęciem

Anna Lewandowska na przestrzeni ostatnich lat przeszła niemałą metamorfozę. Trenerka nie tylko eksperymentuje z fryzurami i od czasu do czasu decydując się na grzywkę, ale też całkowicie zmieniła swój styl i korzysta z porad stylistki. To nie wszystko, bo jakiś czas temu Anna Lewandowska przyznała się też do powiększenia piersi. Żona Roberta Lewandowskiego nie ukrywa też, że bardzo dba o siebie i przywiązuje ogromną wagę do zdrowego stylu życia, a efekty jej codziennych treningów można zobaczyć na Instagramie. Anna Lewandowska jeszcze nigdy nie była w lepszej formie i stale udowadnia, że idzie po więcej.

Fanki Anny Lewandowskiej są pod wrażeniem jej świetnej formy i w komentarzach pojawiło się mnóstwo komplementów również od mężczyzn. Jeden z internautów uważa, że trenerka spokojnie mogłaby wystartować w konkursie piękności. Też jesteście tego zdania?

Piękne okoliczności przyrody, a Pani figura ogień

Ania jeśli bym nie wiedział, że jesteś żoną piłkarza to pomyślałbym, że odbywa się tak Konkurs na Miss World i teraz macie pokaż stronie kąpielowych, ponieważ figurę masz godną pozazdroszczenia

Anna Lewandowska www.instagram.com/annalewandowska

To nie pierwszy raz, kiedy Anna Lewandowska rozgrzewa fanów zdjęciami w bikini i prezentuje swoją perfekcyjną figurę, która jest efektem codziennych, wielogodzinnych treningów. Jak wiadomo, aktywność fizyczna to dla trenerki codzienność i zdrowe nawyki rozwija też u swoich córek. Klara uwielbia ruch tak jak jej rodzice i nic w tym dziwnego skoro od najmłodszych lat spędza czas na siłowni i salach treningowych.