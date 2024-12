Uczestnicy "Rolnik szuka żony" aktualnie skupiają się na powrocie do swojego dawnego życia po programie, a Ania i Marcin oraz Dominika i Rafał starają się pracować nad swoimi związkami. Tymczasem coraz aktywniejsza w sieci stała się Agata z "Rolnik szuka żony", która nie ukrywa, że ma kontakt z innymi uczestnikami, a teraz zaskoczyła zdjęciem w nowym wydaniu. Energia, którą pokazała w programie to przy tym kadrze zaledwie przedsmak...

Agata z "Rolnik szuka żony" wywołała zamieszanie tym zdjęciem

11. edycja programu "Rolnik szuka żony" dobiegła końca i teraz fani randkowego hitu Telewizji Polskiej czekają na specjalny, świąteczny odcinek, a tymczasem niektórzy uczestnicy nie dają o sobie zapomnieć. Okazuje się, że po zakończeniu przygody z programem coraz bardziej aktywna w mediach społecznościowych jest Agata z "Rolnika". Rolniczka prowadzi aż dwa konta na Instagramie i niedawno zaskoczyła zdjęciem, na którym pozuje z Mirkiem i nie ukrywa, że nadal mają ze sobą kontakt. Teraz rolniczka odpowiedziała na pytania od internautów i zdradziła, skąd czerpie tak pozytywną energię do życia.

Skąd Pani czerpie tyle energii? Podziwiam Panią, że zawsze jest Pani pozytywnie 'zakręcona' zapytała jedna z internautek

Agata szczerze odpowiedziała na to pytanie i nie ukrywa, że żyje w ciągłym biegu, a energii nieustannie dodają jej dzieci oraz... taniec.

Taniec, dzieci i życie na 100% w ciągłym biegu odpowiedziała Agata z 'Rolnika'

To zdjęcie jest na to najlepszym dowodem na to, że Agata z "Rolnik szuka żony" kocha być w ruchu i zaraża wszystkich pozytywnym nastawieniem. Tylko spójrzcie na ten kadr!

Instagram @ agata.matuszewska.roln

Agata z "Rolnika" to prawdziwa imprezowa dusza. Po zakończeniu przygody z programem była już na imprezie u Sebastiana, a jakiś czas temu pokazała kadry znad morza, gdzie spędzała czas z Sebastianem, Wiktorią i jak się okazuje, również z Mirkiem. Choć Agata nie znalazła miłości w 11. edycji "Rolnik szuka żony" to nie ukrywała, że do nikogo nie ma żalu i ze swoimi kandydatami zamierza utrzymywać przyjacielskie relacje. Widać, że dotrzymała słowa.

Instagram @agata.matuszewska.rolnik

Co ciekawe, po serii ostatnich zdjęć Agaty, na których widać było również Sebastiana w sieci pojawiła się lawina komentarzy, że ta dwójka uczestników wyjątkowo do siebie pasuje. Ani Agata, ani Sebastian nie skomentowali tych spekulacji, ale nie da się ukryć, że mają doskonały kontakt i świetnie się dogadują.

Sądzicie, że faktycznie Agata i Sebastian mogliby zostać parą?