Właśnie dotarła do mnie przykra informacja o śmierci Pana Witolda Pyrkosza. To ogromna strata nie tylko dlatego, jakim wspaniałym aktorem był Pan Witold. Był również niesamowitym człowiekiem. Zapamiętam go takiego, jak na tym zdjęciu. Pogodnego i ciepłego człowieka, mistrza sytuacyjnego żartu. Potrafił wprowadzić w zakłopotanie i podnieść na duchu. Za wspaniałe kreacje aktorskie i 17 lat wspólnej pracy Panie Witoldzie dziękuję. Będzie nam Pana bardzo brakować. #śp - Rafał Mroczek.