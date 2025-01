Anna Mucha należy do grona gwiazd, które wybierają naturalny wygląd i stronią od urodowych poprawek. Aktorka w pełni akceptuje siebie samą i jako jedna z nielicznych pokazuje siwe pasma na naturalnych włosach. Anna Mucha na co dzień realizuje się nie tylko jako aktorka filmowa i serialowa, ale również gra w teatrze, co jest jej prawdziwą pasją i na tym polu odnosi kolejne sukcesy. Nowy Rok gwiazda serialu "M jak miłość" zdecydowała się rozpocząć od rajskich wakacji ze swoim partnerem Jakubem Wonsem. Aktorka właśnie opublikowała na Instagramie kilka zdjęć z podróży i niektóre z nich są naprawdę gorące, ale to nie wszystko! Na koniec Anna Mucha pochwaliła się nagraniem, a jej fanki nie wierzą w to, co widzą. Będziecie naprawdę zaskoczeni!

Anna Mucha nie przestaje zaskakiwać nawet na rajskich wakacjach

Anna Mucha ma ogromne poczucie humoru i dystans do siebie, co udowadnia na każdym kroku. Aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie doskonale radzi sobie nawet z hejterami, a jej cięte riposty są szeroko komentowane. Gwiazda serialu "M jak miłość" na swoim instagramowym koncie pokazuje nie tylko zdjęcia i filmy związane z jej pracą zawodową, ale równie chętnie relacjami z wyjazdów i nie obawia się kontrowersji przy okazji publikacji odważnych kadrów, na których czasami pozuje topless lub w wannie. Wygląda na to, że teraz Anna Mucha znów podgrzała atmosferę! Aktorka właśnie wraca z rajskich wakacji i w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcia w bikini, ale całą uwagę przyciągnęło nagranie z partnerem, na którym biegną po plaży w stroju jednorożca i zawodnika sumo. Tego jeszcze nie było! Aż trudno powstrzymać śmiech...

Chyba już czas kończyć te wakacje... napisała wymownie Anna Mucha

Fanki Anny Muchy dziękują jej za to nagranie!

Internautki są pod wrażeniem filmiku, który nagrała Anna Mucha razem z Jakubem Wonsem. W komentarzach posypały się komplementy, a to nagranie najwyraźniej poprawiło humor oglądającym, którzy widzą aktorkę pędzącą na jednorożcu. Wideo skomentowała nawet Barbara Kurdej-Szatan, a fanki Muchy cieszą się, że aktorka mimo upływu lat pielęgnuje w sobie wewnętrzne dziecko:

No wspaniali!!!! napisała Barbara Kurdej-Szatan

Cudownie patrzeć na tak na maksa zakręconych, pięknie uśmiechniętych i niesamowicie zakochanych w sobie ludzi. Powinniście być przykładem

Super poczucie humoru

Nie ma to jak mieć dziecko w sobie

Aktorka bez wątpienia wie, jak podgrzać atmosferę nie tylko gorącymi zdjęciami w bikini, ale też zabawnymi filmikami. Internauci coraz bardziej doceniają poczucie humoru gwiazd, które pokazują się na tego typu nagraniach od zupełnie innej strony. Nie sposób też nie zauważyć, że Anna Mucha i Jakub Wons tworzą bardzo udany związek i rozumieją się bez słów. Tylko spójrzcie na uśmiechy na ustach tej pary!