Jest jedną z popularniejszych polskich aktorek i chętnie dzieli się z fanami najważniejszymi wydarzeniami z życia. Nie mogła więc pominąć i takiej nowiny. Ania Mucha opublikowała na Instagramie ważny komunikat i obwieściła, że już nie może się doczekać. "Ah ten blask w oczach..." - zauważyli fani.

Reklama

Anna Mucha dzieli się nowiną

Anna Mucha niezmiennie już od lat króluje w rodzimym show-biznesie. Chociaż największą popularność przyniosła jej rola Magdy w "M jak miłość", aktorka ma na swoim koncie wiele angaży zarówno w produkcjach na małym, jak i dużym ekranie oraz regularnie gości na deskach teatru. Oprócz tego skrupulatnie prowadzi profil na Instagramie, gdzie stara się pozostać w stałym kontakcie z fanami, dzieląc się najważniejszymi momentami z życia czy kulisami pracy.

Internauci przywykli również do tego, że Ania Mucha raczej nie boi się wyrażać własnego zdania, nawet na najbardziej kontrowersyjne tematy, a także od czasu do czasu wrzuca do sieci bardziej odważne fotki. Tym razem przybyła do odbiorców z zaskakującą nowiną - już za zaledwie trzy tygodnie odbędzie się premiera najnowszej komedii z jej udziałem "Nadzieja".

Bardzo dużo dobrego się wydarzyło ostatnio… do premiery naszej najnowszej komedii pt.: ''NADZIEJA'' zostały już niecałe trzy tygodnie! Ależ to będzie ekscytujący czas!

Aktorka zapowiedziała przy okazji, że gdy już komedia ujrzy światło dzienne, zamierza podzielić się z odbiorcami kilkoma ciekawymi historiami, m.in. o tym, jak pracuje się z życiowym partnerem, a także... "skąd się bierze ciąża"!

Już mam dla Was kilka historii: O tym jak się pracuje w parze z Partnerem! O tym jak się pracuje z Teściem! Czy Rodzina pomaga? (...) I o tym, skąd się bierze ciąża

Jak mogliśmy się spodziewać, fani podzielili zachwyt aktorki.

Zobacz także

Ah ten blask w oczach

Tak pięknie widzieć tyle szczęścia!

Piękna jak zawsze

Jeżeli to jest tak rewelacyjne jak ''O mało co'', to warto! Dawno się tak nie uśmiałam

Serduszko pod postem zostawiła nawet Katarzyna Cichopek, z którą Ania Mucha od lat współpracuje na planie "M jak miłość". Panie przyjaźnią się jednak nie tylko w serialu, ale i prawdziwym życiu. Zbliżyło ich do siebie macierzyństwo, o czym mówiła kilka lat temu w rozmowie z Newserią serialowa Kinga.

Przyjeżdżam na plan z dziećmi. Ania i ja mamy wspólny pokój, w którym nasze dzieci się bawią. Między nimi jest tylko miesiąc różnicy, więc jest fajnie, wymieniamy się różnymi spostrzeżeniami na temat rozwoju dzieciaków - opowiadała.

Aktorki często okazują sobie wsparcie, zatem jak widać, i tym razem Kasia Cichopek nie zapomniała o koleżance.

Reklama

Zobacz także: W głowie się nie mieści, na co Michał Danilczuk chce namówić Majkę Jeżowską. "Błagam Was"