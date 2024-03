Anna Mucha zaskoczyła fanów nowym wideo. Pozując w odważnej kreacji, odsłaniającej głęboki dekolt, wywołała poruszenie wśród fanów:

Anka! Ty jesteś cudowna - komplementowali.

Zobaczcie nagranie, które tak podniosło temperaturę.

Anna Mucha w gorącym nagraniu

Internauci uwielbiają naturalność Anny Muchy. Niedawno zachwyciła swoimi włosami, mało kto w siwych włosach wygląda tak pięknie jak ona. Tym razem aktorka postanowiła kolejny raz zwrócić na siebie uwagę komentujących. Zaprezentowała się w odważnej kreacji, a wideo wywołało niemałe poruszenie:

Wiosna! Muchy budzą się do życia! - napisała na Instagramie.

Fani nie mogli przejść obojętnie obok nowego wideo od Anny Muchy. Doceniają aktorkę za jej pozytywne nastawienie do życia i naturalność, jaka od niej wręcz bije. Nie szczędzili jej komplementów:

Ale jesteś sexy petarda, mój były widział cię na żywo, mówi sztos

Jaki fajny 1 marca

Petarda, kobieta dojrzała ma ten seksapil

Taka mucha by mi nie przeszkadzała

Piękna, zmysłowa

Ale rakieta jesteś - komplementom nie ma końca.

Instagram @taannamucha

To nie pierwszy raz, kiedy Anna Mucha zachwyca swoją urodą. Niedługo fani aktorki będą mogli ją często widywać na antenie TVN, gdzie wystąpi w roli jurorki w nowym formacie "Czas na show- Drag me out". Jesteście ciekawi jak sobie poradzi?