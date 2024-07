4 z 16

Ale przyszedł czas, ze Witold Pyrkosz mógł się wykazać jako przyszły zięć. Teściowa Zofia produkowała zabawki. W czasach komuny zaginął wagon surowca z którego robiła zabawki, a mama Krystyny zakupiła go "na lewo". Okazało się, że to prowokacja. Przyszła teściowa trafiła do więzienia, dostała milion złotych kary. Wtedy Witold Pyrkosz opiekował się Krystyną i jej rodziną. Przeżyli nie jedną historię.

Jeszcze przed ślubem, dzięki wsparciu teściowej, kupiłem od pewnego marynarza wspaniały samochód Renault Dauphine. Pojechaliśmy nim z Krysią i jej bratem Bogdanem jako przyzwoitką do Rumunii. Leżę na plaży, podchodzi do mnie człowiek i zdenerwowany mówi, że ta pani, co była ze mną, weszła do wody i zniknęła za horyzontem. Nie zmartwiłem się. Wiedziałem, że Krystyna szybko wróci. Żona zawsze miała wiele zainteresowań, należała do klubu sportowego, świetnie pływała.

Wielki ślub jednak się odbył.