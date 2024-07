1 z 11

Anna Lewandowska urodziła! Na Instagramie Roberta pojawiła się informacja o tym, że trenerka i jej mąż właśnie zostali rodzicami! Świeżo upieczony tata pochwalił się również zdjęciem z ich pierwszym dzieckiem (zobaczcie na kolnej stronie). Na świat przyszła ich długo wyczekiwana córeczka, która otrzymała imię Klara! Parze serdecznie gratulujemy.

Dzisiaj zostaliśmy szczęśliwymi rodzicami Klary! Dziękuję mojej dzielnej żonie Anna Lewandowska za wytrwałość!

Dumny Tata

Anna Lewandowska urodziła!

Anna i Robert Lewandowscy zostali rodzicami. Ich konta społecznościowe zalała fala gratulacji! Fani razem z parą świętują ten wyjątkowy dzień. Śmiało można powiedzieć, że mamy teraz swoje prawdziwe "royal baby"! Mała Klara Lewandowska to od dziś najpopularniejsze dziecko w Polsce. Serdecznie gratulujemy!

Historia ciąży Anny Lewandowskiej

O ciąży Anny Lewandowskiej dowiedzieliśmy się 6 grudnia, kiedy to podczas meczu Bayern Monachium - Atletico Madryt Robert Lewandowski, po strzeleniu gola, włożył sobie pod koszulkę piłkę, a do ust wsadził palec. To typowy gest piłkarzy, którzy chcą oznajmić, że ich rodzina się powiększy. Ania natychmiast potwierdziła informację, że rzeczywiście spodziewa się dziecka. W sieci zawrzało. Z gratulacjami dla pary pospieszyło wówczas mnóstwo gwiazd, a nawet sam prezydent RP - Andrzej Duda!

Płeć, imię i znak zodiaku dziecka Anny Lewandowskiej

O tym, że Anna urodzi dziewczynkę, poinformowała sama. Co ciekawe, jej wpis szybko zniknął z sieci, a sama trenerka do końca nie zabrała głosu w tej sprawie. Nam udało się dowiedzieć jako pierwszym, że gwiazda urodzi dziewczynkę, która otrzyma imię Klara. Córeczka Lewandowskich to zodiakalny Byk.

Aktywność Anny Lewandowskiej w ciąży

Anna Lewandowska od momentu ogłoszenia ciąży cały czas była aktywna na swoim Instagramie. Jej posty dotyczyły w większości zdrowego odżywienia oraz ćwiczeń odpowiednich dla kobiet spodziewających się dziecka. Dla innych gwiazd stała się źródłem inspiracji i wiedzy.

Choć jej fanki zasypywały ją pytaniami o ciążę, trenerka zazwyczaj konsekwentnie milczała. Od czasu do czasu zdradzała jednak, jak ją znosi.

Anna Lewandowska unikała publicznych wyjść w trakcie ciąży. Pojawiła się tylko na Gali Mistrzów Sportu, gdzie odbierała nagrodę za Roberta. W czarnej sukience podkreśliła ciążowe krągłości i zachwyciła wszystkich.

Paparazzi jednak nie dawali jej spokoju. Lewandowska bardzo często była widywana podczas meczów, w których grał Robert. Zawsze dzielnie wspierała swojego męża, choć na trybunach wszyscy patrzyli głównie na nią.

W trakcie ciąży Anna Lewandowska wydała płytę DVD z ćwiczeniami dla przyszłych mam. Jest to kolejny krok w jej karierze sportowej, a zarówno spełnienie marzeń.

Pokoik dziecka Anny Lewandowskiej

Anna i Robert Lewandowscy zadbali o to, aby ich córeczka mieszkała jak prawdziwa księżniczka. Pokój dla niej urządzili w minimalistycznym stylu, gdzie dominują biel, czerń i szarość. W centralnym miejscu stoi oczywiście łóżeczko dla córki. Rodzice wybrali dla niej model z Muppetshop za około 4700 złotych.

Kontrowersje wokół ciąży Anny Lewandowskiej

Ciąża Anny Lewandowskiej od samego początku wzbudzała wielkie emocje i zainteresowanie mediów. Do końca stycznia w sieci pojawiło się ponad 2700 artykułów na temat jej stanu. W ten sposób trenerka pokonała m.in. Małgorzatę Sochę czy Natalię Kukulską.

Mimo tak ogromnego zainteresowania, Anna Lewandowska rzadko kiedy zabierała głos w sprawie ciąży. Kiedy w mediach pojawiły się informacje m.in. na temat miejsca jej porodu i sposobu rozwiązania, żona piłkarza ostro zareagowała, wydając oświadczenie:

Drodzy,chciałabym stanowczo zdementować pojawiające się w ostatnim czasie w różnych środkach masowego przekazu, szczególnie w niektórych kolorowych tygodnikach, informacje na temat stanu mojego zdrowia, stanu ciąży, sposobu i miejsca jej rozwiązania oraz tym podobnych ,,pewnych i sprawdzonych newsów”, zaczerpniętych podobno bezpośrednio z grona mi najbliższych przyjaciół i rodziny. Stanowczo podkreślam, że pojawiające się ostatnio artykuły na mój temat w żaden sposób nie były autoryzowane przeze mnie, ani osoby z którymi współpracuję, opierają się na niesprawdzonych i niepotwierdzonych informacjach - pisała Lewandowska.

W trakcie ciąży Anny Lewandowskiej nie zabrakło również innych kontrowersji. Jedna z internautek napisała kontrowersyjny komentarz w sprawie przepisu Ani na pączki:

Wiecie co, ja rozumiem, że trzeba odżywiać się zdrowo itd ale to już jest jakaś paranoja. Ta baba ma narąbane na punkcie tych diet. Od jednego pączka się nie tyje 20 kg. @annalewandowskahpba lepiej w ogóle nie jedz tego świństwa bo jeszcze poronisz."

Robert wówczas ostro zareagował:

Licz się ze słowami, w internecie nikt nie jest anonimowy... - napisał piłkarz.

Rodzice chrzestni dziecka Lewandowskich

To pytanie zadają sobie wszyscy. Mówi się, że chrzestną na pewno zostanie siostra Roberta, Milena. Na liście znajdują się również przyjaciele party - Wojtek i Marina Szczęści, Sara i Artur Borucowie, Cezary i Edyta Pazurowie czy Joanna Przetakiewicz. Chrzest dziecka Ani i Roberta będzie najprawdopodobniej jedną z najbardziej strzeżonych imprez!

Zobaczcie pierwsze zdjęcie małej Klary i zdjęcia Anny Lewandowskiej z czasów ciąży. Serdecznie gratulujemy!

