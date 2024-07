Krystyna Kamińska, uczestniczka drugiej edycji "Rolnik szuka żony", właśnie została mamą! Szczęśliwą nowiną podzieliła się na swoim Instagramie, gdzie pokazała zdjęcie maleństwa oraz zdradziła płeć i imię. Jednocześnie zapowiedziała, że wkrótce opowie swoją historię:

Jak tylko dojdę do siebie, opiszę naszą historię - pisze Krystyna.

Krystyna z "Rolnik szuka żony" została mamą!

Krystyna dała poznać się widzom w drugiej odsłonie "Rolnik szuka żony", gdzie starała się o serce Roberta Filochowskiego. Ostatecznie ten wybrał inną kandydatkę, Agnieszkę, z którą do dziś jest w szczęśliwym związku. Tymczasem Krystyna nie dała o sobie zapomnieć. Co ciekawe, Kamińska związała się z... kobietą, Agnieszką. W 2020 roku panie wzięły symboliczny ślub, co odbiło się szerokim echem w mediach. Pod koniec 2022 roku Krystyna zdradziła zaś, że jest w ciąży! Kamińska w tym czasie regularnie pokazywała na swoim Instagramie m.in. ćwiczenia dla ciężarnych kobiet. Teraz zaś ogłosiła, że została mamą! Na świecie pojawiła się jej córeczka, która otrzymała niebanalne imię Greta!

Poród to żywioł. Jak tylko dojdę do siebie, opiszę naszą historię - zdradziła uczestniczka show TVP 1!

W swoim wpisie Krystyna oznaczyła także swoją żonę, Agnieszkę. Paniom serdecznie gratulujemy!

Krystyna z "Rolnik szuka żony" jest bardzo aktywna na swoim Instagramie, tam pokazywała m.in. ciążowe krągłości!

Kilka lat temu Agnieszka i Krystyna wzięły ślub. Gwiazda "Rolnik szuka żony" lubi wracać do tamtych chwil:

20.02.2020 ???? Płaczę oglądając zdjęcia do porodowych kart afirmacyjnych, tak mnie ten dzień rozczula ♥️ - pisała na Instagramie.

