Nie da się ukryć, że ciąża Anny Lewandowskiej to w świecie show-biznesu od wielu miesięcy temat numer jeden. Wie o tym również Karolina Korwin Piotrowska. Znana dziennikarka w rozmowie z Party.pl zachwala Lewandowską i jej wizerunek w mediach. Ponadto - porównuje trenerkę do Victorii Beckham oraz... księżnej Diany! Co je łączy? Posłuchajcie Korwin Piotrowskiej! Ani powinno być miło ;)

Karolina Korwin Piotrowska na konferencji TVN Style promowała swój program - "Magiel Towarzyski".

Co dziennikarka sądzi o Ani Lewandowskiej?