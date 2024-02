Małgorzata Tomaszewska to była prowadząca "Pytanie na śniadanie". Prywatnie jest mamą syna Enzo. Do dzisiaj Tomaszewska była w drugiej ciąży. Podczas ciąży 35-letnia prezenterka chętnie pokazywała kadry z brzuszkiem ciążowym i opowiadała o szczegółach tego nadzwyczajnego stanu. Jak się okazuje to właśnie dzisiaj na świat przyszła zdrowa córeczka prezenterki.

Małgorzata Tomaszewska urodziła

Małgorzata Tomaszewska przywitała na świecie wyczekiwaną córeczkę. Informację o porodzie przekazał ojciec Tomaszewskiej znany piłkarz Jan Tomaszewski w rozmowie z Se.pl. Mężczyzna wyjawił, że zarówno córka jak i wnuczka czują się świetnie.

Kochane kobitki! Gosia i Luiza, pomimo wielu trudności okazałyście się wspaniałe. Gratuluję szczęśliwego przyjścia na świat. Trzymajcie tak dalej. Tato, dziadek - Tomek.

Według naszych sprawdzonych informacji dziewczynka ma na imię Laura, nie Luiza.

Jak podaje Se.pl Tomaszewska udała się do szpitala już o godzinie 10. O 16 na świat przyszła córeczka. Niestety w sieci nie pojawiły się jeszcze zdjęcia córeczki. Nic dziwnego skoro od porodu minęło zaledwie kilka godzin. Zapewne to kwestia dni, aż fani będą mogli zobaczyć małe szczęście Tomaszewskiej.

Imię Laura według astrologów działa uspokajająco. Powstało we Włoszech jako skrócona forma imienia Laurenzia, które oznaczało kobietę pochodzącą z Laurentium.

