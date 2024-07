Mała Ania z "Warsaw Shore" i Artur Sowiński zostaną rodzicami, o czym poinformowali już kilka miesięcy temu! Teraz przyszła mama zdradziła czy spodziewają się synka czy córeczki. Znane jest również imię dziecka! Jak Wam się podoba?

Ania Sowińska, znana jako Mała Ania z "Warsaw Shore" jest żoną Artura Sowińskiego, byłego mistrza KSW. Para w 2022 roku doczekała się synka- Natana, a kilka miesięcy Mała Ania ogłosiła, że spodziewają się drugiego dziecka. Wówczas nie było jasne czy będzie to chłopczyk czy dziewczynka, jednak teraz wszystko stało się jasne!

Już wiecie, dlaczego wyglądam tak ładnie, a to wszystko za sprawą dzidziusia, który pojawi się po wakacjach. Powiem Wam, że było ciężko, zresztą pisałam Wam kiedyś na jakimś story, że pierwszy raz od dwóch miesięcy czuję się dobrze i to było bardzo takie pojedyncze dni. Miałam mdłości. Katastrofa, senna byłam taka, że musiałam się położyć spać, jak tylko mnie złapało (...) Także początki były ciężkie, ja z Natankiem tego nie miałam, więc tego nie znałam, teraz znam i powiem Wam, że to było straszne, ale jest coraz lepiej.

- mówiła wówczas Mała Ania.