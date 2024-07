Radosne wieści od popularnej influencerki, Kasi Szymańskiej! Znana w sieci jako World of Blond właśnie przekazała, że 9 lipca powitała na świecie swoją pociechę. Pokazała urocze zdjęcie maleństwa, zdradziła płeć dziecka oraz bardzo oryginalne imię.

Kasia Szymańska, czyli World of Blond urodziła

Kasia Szymańska zdobyła ogromną sympatię internautów, kiedy to razem ze swoim byłym partnerem, Adrianem Anzorge tworzyła popularny na TikToku profil Power Couple. Jakiś czas temu para jednak rozstała się i influencerka zaczęła rozwijać swoją karierę solo. Dziś ponad 400 tys. internautów obserwuje jej dalsze poczynania za pośrednictwem Instagrama. To właśnie w tym miejscu World of Blond na początku marca przekazała, że spodziewa się dziecka z nowym partnerem. Niedługo potem wzięła również ślub ze swoim ukochanym. Teraz napłynęły kolejne, radosne wieści od Kasi Szymańskiej.

Instagram/worldofblond

Jak się okazało, 9 lipca 2024 roku na świat przyszedł synek influencerki. Kasia Szymańska właśnie pokazała urocze zdjęcie z pociechą i zdradziła jego oryginalne imię.

Winston W. 09.07.2024, 4350g / 55 cm. Rodzinka w końcu w komplecie - napisała World of Blond

Pod ogłoszeniem tej radosnej nowiny pojawiło się mnóstwo gratulacji i ciepłych słów od fanów.

Gratulacje Kasiu dla was. Dużo zdrówka dla Małego

Gratulacje. Boziu, dziewczyna, którą oglądałam ciągle na tiktoku jest mamą, jak to szybko zleciało

Gratulacje, dużo zdrówka dla was słodziaki

Gratuluję, jest śliczny - piszą fani

I my również dołączamy się do tych gratulacji!

