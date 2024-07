Anna Lewandowska pokazała okładkę swojego nowego DVD z ćwiczeniami przeznaczonymi dla mam. Na zdjęciu znana trenerka eksponuje ciążowy brzuszek! To pierwsze takie zdjęcie gwiazdy. Do tej pory Ania starała się ukrywać krągłości.

Anna Lewandowska płytę z ćwiczeniami dla mam zapowiadała już od dawna - teraz spełniła swoje marzenie. Jest bardzo podekscytowana:

Podekscytowana?! To mało powiedziane! Skaczę z radości, a moje emocje sięgają zenitu! ???????????????????????????????????????????? Spełnia się moje kolejne marzenie … ???????????????? Przedstawiam Wam moje najmłodsze w gronie DVD "dziecko"???????? - PŁYTA TRENINGOWA DLA PRZYSZŁYCH MAM „HEALTHY MOM BY ANN”. To pierwszy taki program treningowy na polskim rynku, a patronat nam nim objął sam Instytut Matki i Dziecka - pisze Anna Lewandowska.