Kaja Moskaluk, dziennikarka i prezenterka w TVP, znana m.in. z "Pytania na śniadanie" oraz z anteny TVP Info, została mamą po raz drugi! Na świecie właśnie pojawiła się jej córeczka, która jest już w domu. Z tej okazji Moskaluk pokazała na swoim Instgaramie kilka wzruszających kadrów. Jakie imię otrzymała dziewczynka? Zobaczcie!

Kaja Moskaluk jest doskonale znana widzom z kanałów TVP, w której pracuje od ponad dziesięciu lat, m.in. jako reporterka w "Pytaniu na śniadanie". W jej życiu prywatnym również nie ma nudy - kilka dni temu, a dokładnie 14 czerwca, została mamą po raz drugi - na świecie pojawiła się córeczka, która otrzymała na imię Michalina.

Internauci ruszyli z gratulacjami:

Kaja Moskaluk pierwszy raz mamą została w 2021 roku, kiedy urodziła Lenkę. Od zawsze powtarzała, że macierzyństwo jest jej wielkim marzeniem. Prezenterka jednak także kocha swoją pracę. Niedawno pisała:

Jak odchowam dwójkę, to wrócę do formy , i wtedy ruszę z kopyta ja, cała na biało ????Młodziutka ja, reporterka w najfajniejszej telewizji śniadaniowej, spełniona zawodowo, przekonana, że wszystko idzie w dobrym kierunku, a wcale nie szło ????????‍♀️! Kto ma wiedzieć, ten wie o co chodzi ❤️.