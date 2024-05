Sandra Kubicka i Alek Baron bardzo długo starali się o dziecko i w święta Bożego Narodzenia postanowili ogłosić, że ich rodzina się powiększy. Modelka chętnie relacjonowała przebieg swojej ciąży i chwaliła się ciążowym brzuszkiem. Teraz modelka i muzyk właśnie się doczekali — na świat właśnie przyszedł ich synek.

To jest przełomowy rok w życiu Sandry Kubickiej i Alka Barona. Para pochwaliła się swoimi zaręczynami, a niedługo po tym okazało się, że spodziewają się swojego pierwszego dziecka. W kwietniu Sandra Kubicka i Alek Baron wzięli ślub w tajemnicy przed mediami, ale tuż po ceremonii chętnie pochwalili się zdjęciami z tego wyjątkowego dla nich dnia na Instagramie. Modelka zdecydowała stanąć na ślubnym kobiercu będąc w ciąży ze swoim synkiem. Wiemy już, że dziecko przyszło na świat.

Radosną nowinę przekazał Aleksander Baron podczas Polsat Hit Festiwal 2024 w Sopocie. Muzyk i dumny tata ogłosił, że jego syn, Leonard jest już na świecie. Gwiazdor poprosił o wsparcie ze strony zgromadzonej publiczności. Tym samym potwierdził domysły fanów. Nie zapomniał wspomnieć o swojej żonie i świeżo upieczonej mamie Sandrze Kubickiej.

Bardzo ważny dla mnie komunikat. Mam nadzieję, że dla was również. Chciałem was serdecznie zaprosić, drodzy państwo, do powitania na świecie i zrobienia wielkiego hałasu dla naszego syna Leonarda Milwiw-Barona oraz najdzielniejszej mamy świata Sandry Milwiw-Baron

powiedział Baron.