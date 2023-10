Gwiazda TVP urodziła. Zdradziła płeć i imię dziecka

Antoni Królikowski opublikował na Instagramie nowe zdjęcie żony i synka. Aktor pochwalił się swoim szczęściem i skomentował wyjątkową datę narodzin malutkiego Vincenta. Antoni Królikowski w najnowszym wpisie publicznie podziękował Joannie Opoździe, która urodziła ich synka. Spójrzcie, co napisał aktor i jak na jego słowa zarewagowali internauci! Antoni Królikowski opublikował zdjęcie żony i syna Dokładnie 22 lutego Joanna Opozda i Antoni Królikowski zostali rodzicami. Na świecie pojawił się wówczas synek aktorskiej pary, Vincent. Świeżo upieczona mama przekazała radosną wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych. W poruszającym wpisie Joanna Opozda zdradziła, że urodziła syna i wspominała ciężki okres ciąży. Antoni Królikowski uczcił narodziny dziecka wzruszającym zdjęciem, które opublikował podczas InstaStories. Teraz z kolei aktor opublikował nowy wpis, w którym nie tylko podziękował żonie, ale również skomentował datę narodzin swojego synka. Dziękuje Asia @asiaopozda 🐰❤️ Wczoraj 22.02.2022 przyszedł na świat nasz syn Vincent. Wczorajsza data to jednocześnie palindrom i ambigram. Można ją przeczytać w każdą stronę (od lewej do prawej i od prawej do lewej) i brzmi tak samo. W wersji graficznej, jeżeli odwrócisz ją do góry nogami, to również możesz przeczytać tę samą datę. Takim wyrażeniom często przypisuje się magiczne znaczenie. Przewidujemy, że akurat wtedy wydarzy się coś bez wątpienia ważnego. Przypadek?👀 #22022022 #vincentkrólikowski- napisał Antoni Królikowski. Zobacz także: Joanna Opozda pokazała nowe zdjęcie z synkiem i podziękowała za wsparcie! Wyświetl ten post na Instagramie ...