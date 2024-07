Anna Lewandowska jest w piątym miesiącu ciąży! Robert pochwalił się, ze zostanie ojcem na boisku, tuż po tym jak strzelił gola! Jeśli dziecko urodzi się do 19 kwietnia, to Lewandowscy będą mieli w domu zodiakalnego Barana! Robert Lewandowski to zodiakalny Lew, a Ania Lewandowska to Panna. A jakie cechy według horoskopu będzie posiadać ich dziecko?

Barany

chcą zawsze i we wszystkim być pierwsze. Są bezpośrednie, szczere, nie zastanawiają się nad szczegółami. Nie interesują ich długie rozważania ani planowanie – najważniejsze jest dla nich to, co tu i teraz. Są nieskomplikowane, kierują się pierwszym impulsem, dlatego mają w sobie coś z dzieci. Lubią zaczynać nowe rzeczy i cały czas działać, nie potrafią dłużej usiedzieć spokojnie w jednym miejscu.

Kobieta Baran

to wojowniczka. W związkach partnerskich zwykle ona przejmuje inicjatywę. Ma też skłonność do przesady. Jeżeli coś ją cieszy, jest przepełniona entuzjazmem i stara się zarażać nim wszystkich dookoła, niezależnie od ich nastroju, natomiast kiedy coś ją zasmuci, popada w czarną rozpacz. Mężczyźni Barany muszą otrzymywać komunikat, że są mądrzy, fajni i wspanialsi od otoczenia.

Barany to typ wojownika, pioniera, przywódcy. Lubi rządzić i narzucać swoje zdanie.

Zalety

Mają siłę przebicia, są spontaniczne, bezpośrednie, dynamiczne. Barany działają bez wahania i nie obawia się kompromitacji. Są otwarte na nowości. Nie przeżywają długo niepowodzeń i nie zniechęcają się nimi, tylko szybko dochodzą do siebie i dalej idą naprzód.

Wady

Barany bywają agresywne, nieostrożne, niecierpliwe. Pozbawione taktu i delikatności w wypowiadaniu swoich opinii. Ich bezpośredniość może ranić co wrażliwsze osoby.

Zgadzacie się z takim opisem barana? Jeśli to będzie chłopak to zdecydowanie będzie rządzić i we wszystkim będzie najlepszy tak jak rodzice :)

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski zostaną w przyszłym roku rodzicami. Będzie to zodiakalny Baran?

Robert Lewandowski w ten sposób ogłosił całemu światu, że zostanie tatą!

Robert Lewandowski i Ania Lewandowska cieszą się, że rodzina im się powiększy.