Anna Lewandowska potwierdza informacje o ciąży! Okazuje się, że jedna z najsłynniejszych trenerek w Polsce i najsłynniejszy polski piłkarz już za kilka miesięcy powitają na świecie pierwsze dziecko! Sportowiec uzewnętrznił się podczas meczu Bayern Monachium-Ateltico Madryt, w którym po strzeleniu bramki włożył pod koszulkę piłkę, a do buzi wsadził palec, udając, że to smoczek!

Kilka minut po całym zajściu informację o ciąży potwierdziła Anna Lewandowska. Trenerka dodała znaczący wpis na swoim profilu na Instagramie połączony ze zdjęciem ze wspomnianego wydarzenia z Robertem w roli głównej:

Więcej: Lewandowska jest w 5. miesiącu ciąży! Przypominamy pełne miłości wakacje pary w Grecji ;) ZDJĘCIA

Zobacz też: Anna Lewandowska ma ciążowe zachcianki? Skusiła się na fast food?! ZDJĘCIE

Zobacz także

Anna i Robert Lewandowscy są małżeństwem od 2013 roku, a parą zostali kilka lat wcześniej. Już niebawem ich rodzina się powiększy, a fani nie kryją radości:

Rewelacyjna wiadomość. Dużo zdrowia dla Pani i dzidziusia. Gratulacje również dla męża.

Gratulacje ???? Aż buzia się sama cieszy ????????

No to Robercik Ani strzelił GOLA ????

No wreszcie podano do wiadomości publicznej.Ileż mogłam to w sobie trzymać ???? Gratulacje oficjalne ,cieszę się z Wami ????????????

ANNA GRATULACJE - co za wspaniała wiadomość !!!! ????????????????????????????????????????????????