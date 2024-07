Anna Lewandowska jest w ciąży! Robert Lewandowski zdradził się podczas meczu Bayern Monachium - Atletico Madryt. Po tym, jak piłkarz strzelił gola, na boisku zawrzało! Od kilku miesięcy pojawiają się spekulacje, kiedy para zacznie starać się o dziecko. Jednak żadne z nich nie komentuje tego typu plotek, więc ciężko było cokolwiek wywnioskować. Teraz jednak zachowanie Roberta Lewandowskiego po bramce w meczu z Atletico wiele wyjaśnia.

Reklama

Zobacz: Chłopiec czy dziewczynka? Kiedy poród? Ania Lewandowska spodziewa się dziecka! Sprawdź SZCZEGÓŁY

Anna Lewandowska jest w ciąży!

Otóż piłkarz włożył sobie pod koszulkę piłkę, a do ust wsadził palec, co wyglądało jakby trzymał w buzi smoczek! Robert Lewandowski nie lubi niepotrzebnych kontrowersji wokół swojej osoby i swojego małżeństwa, dlatego nie zrobił tego tylko po to, aby o nim pisano. Teraz już wiemy, że Ania naprawdę jest w ciąży! Warto zauważyć, że zawsze Robert Lewandowski wszystkie swoje gole dedykował zmarłemu ojcu, teraz zrobił wyjątek, wszystko jest pewne - Ania jest w ciąży (co potwierdziła w swoim wpisie)!

Zobacz także

Anna Lewandowska nigdy nie ukrywała, że bardzo chciałaby mieć potomstwo, bo jest rodzinną osobą i nie wyobraża sobie życia bez dzieci. Ania zdradziła, że urodzi dziewczynkę!

Zobacz:

Ania Lewandowska w ciąży?! Internauci są już tego pewni! KOMENTARZE

Anna Lewandowska PIERWSZY RAZ o ciąży! Dodała długi wpis! Pisze o płci dziecka i swoich planach!

Gratulujemy Robertowi i Ani z całych sił! Życzymy dużo zdrowia mamie i maluszkowi!

Zobacz: Nie wiecie jeszcze co przygotować na Mikołajki? Zobaczcie propozycję Anny Lewandowskiej! "Mikołajkowe babeczki!"​

Robert Lewandowski poinformował, że Anna Lewandowska jest w ciąży!

Robert Lewandowski jest bardzo podekscytowany!

EastNews

Trenerka naprawdę jest w ciąży!

Instagram