Natalia Broszkiewicz, polska influencerka, przez całą ciążę aktywnie dzieliła się z fanami swoimi przygotowaniami do powitania trzeciego dziecka. Zarówno na TikToku, jak i Instagramie publikowała treści, w których opowiadała o emocjach, wyzwaniach i radości towarzyszących temu wyjątkowemu czasowi, czym zyskała liczne grono odbiorców. Dziś po południu Natalia przekazała, że maleństwo jest już na świecie. Znamy płeć i imię!

Natalia Broszkiewicz, znana w sieci jako "mamokochamcie" w Internecie działa prężnie już od kilku lat i na swoich profilach w mediach społecznościowych zyskała liczne grono odbiorców. Twórczynie z Trójmiasta na Instagramie śledzi blisko 200 tys. osób, natomiast na TikToku zgromadziła blisko 625 tys. odbiorców. W filmikach Natalii bardzo często przewija się jej mąż Cyprian, a także ich dwóch uroczych synków - Miłosz i Filip.

Małżonkowie już jakiś czas temu poinformowali swoich obserwatorów, że spodziewają się kolejnego dziecka i na bieżąco pokazywali przygotowania do przyjścia na świat maleństwa. Podczas wystawnego baby shower małżonkowie zdradzili, że tym razem na świat przyjdzie dziewczynka!

It’s a…Girl. Niech nas ktoś uszczypnie. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć. Dla nas to ogromny cud! Wszystkie modlitwy zostały wysłuchane. Oczywiście, tak jak pisaliście, zdrowie jest najważniejsze! I wierzę, że tak będzie! Nasza córeczka. Dziękujemy wszystkim za wiarę w nasze marzenie, za kibicowanie, za dobre słowo, za obecność, za modlitwę, za dobre myśli, którymi otoczyliście naszą rodzinę

- napisali pod postem z baby shower.