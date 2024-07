Andrzej Pietras żałuje rozstania z Beatą Kozidrak?! Jak donosi Super Express, mąż gwiazdy chciałby do niej wrócić! Dopiero teraz uświadomił sobie, że stracił żonę, a być może straci też zespół BAJM. Czy jednak nie za późno?

O rozwodzie Andrzeja Pietrasa i Beaty Kozidrak plotkuje się już od kilki tygodni. Mąż gwiazdy miał dowiedzieć się z mediów, że artystka złożyła pozew. W międzyczasie Kozidrak zapewniła w wywiadzie, że jest zakochana, podobnie jak jej mąż, którego paparazzi nakryli na intymnym spotkaniu z kochanką. Sam Pietras nie chciał komentować sprawy, jednak potwierdził, że w jego życiu jest inna kobieta. Tabloid donosi jednak, że kochanki nie liczą się dla Andrzeja, który bardzo żałuje, że stracił żonę:

On żałuje, że dopuścił się zdrad i marzy o tym, żeby odzyskać Beatę. Kochanki nic dla niego nie znaczą. Andrzejowi zawalił się świat. Nie może pogodzić się z faktem, że stracił ukochaną. Wychodzi z domu tylko wtedy, kiedy musi, i do nikogo się nie odzywa. Boimy się, że odda się nałogom. W końcu teraz nawet córki stanęły po stronie matki. On tak bardzo chciałby cofnąć czas - przekonuje przyjaciel rodziny w Super Expressie.