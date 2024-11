Beata Kozidrak, czyli legendarna wokalistka, niezmiennie obecna na scenie od dziesięcioleci, musiała niespodziewanie zmierzyć się z trudną decyzją o przerwaniu swojej trasy koncertowej. Liderka Bajmu opublikowała wpis, w którym opowiedziała o swoim samopoczuciu. Co dalej z jej występami?

Jestem pod opieką wspaniałych lekarzy, którzy robią wszystko, abym wyzdrowiała - pisze artystka.

Niespodziewana decyzja Beaty Kozidrak! Co skłoniło ją do przerwania koncertów?

Nagła informacja o odwołaniu koncertów przez Beatę Kozidrak zaskoczyła fanów i świat muzyczny. Artystka, która od dekad króluje na polskiej scenie, podzieliła się poruszającymi wiadomościami o swoim stanie zdrowia, który przerwał jej koncertowe plany. Podczas gdy wszyscy oczekiwali emocjonujących występów w Poznaniu i Zielonej Górze, nieoczekiwana choroba zatrzymała Beatę na dłużej.

Niespodziewana sytuacja zmusiła Beatę Kozidrak do skierowania emocjonalnego apelu do fanów. Wokalistka ujawniła, że po raz pierwszy w karierze została potraktowana tak surowo przez los. Wokalistka zwróciła się fanów w mediach społecznościowych. Deklarując wsparcie lekarzy, Beata zachęca fanów do dbania o własne zdrowie:

Kochani, niestety, ale po raz pierwszy w życiu z tak wielką siłą dopadła mnie choroba, że w ten weekend nie dam rady dla Was wystąpić w Poznaniu z Bajmem i w Zielonej Górze na koncercie ''Christmas Time''. Jestem pod opieką wspaniałych lekarzy, którzy robią wszystko, abym jak najszybciej wyzdrowiała i wróciła do koncertowania. Dbajcie o siebie, uważajcie na swoje zdrowie, badajcie się! Do zobaczenia wkrótce - pisze Kozidrak.

Komentarze pełne współczucia i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia zalewają profil artystki, pokazując, jak silne więzi łączą ją z fanami. Pod postem artystki pojawiło się mnóstwo poruszających słów od fanów, którzy nie kryli swojego wsparcia. Słowa fanów świadczą o ogromnej sympatii i zrozumieniu, jakie liderka Bajmu buduje od lat.

Beti, pamiętam jak nawet z chorym gardłem śpiewałaś, więc wiem, ze to nie jest jakaś drobnostka, dlatego trzymam ogromnie kciuki za jak najszybszy powrót do zdrowia, odpoczywaj

Szybkiego powrotu do zdrowia, Pani Beato, bo zdrowie jest najważniejsze. Proszę dbać o siebie i wracać do nas jak najszybciej

Królowo trzymaj się!

Wracaj jak najszybciej do zdrowia! Czekamy

Czy Beata Kozidrak szybko wróci na scenę i zaskoczy fanów nowymi terminami koncertów? A może czeka ją dłuższy odpoczynek, niż wszyscy się spodziewają? Z niecierpliwością czekamy na kolejne wieści od artystki, licząc na to, że już wkrótce znów będziemy mogli cieszyć się jej niezapomnianymi występami.

