Beata Kozidrak, liderka zespołu Bajm, od kilku tygodni zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które zmusiły ją do odwołania zaplanowanych koncertów. W wyniku tych trudności artystka trafiła do szpitala, gdzie była pod opieką specjalistów. Po pewnym czasie opuściła placówkę medyczną, jednak lekarze zalecili jej unikanie kontaktów z bliskimi, aby nie narażać jej na dodatkowe infekcje.

W przeszłości Beata Kozidrak zmagała się z nadciśnieniem tętniczym, co może mieć związek z jej aktualnym stanem zdrowia. W jednym z wywiadów artystka przyznała, że regularnie przyjmuje leki i kontroluje swoje ciśnienie krwi. Piosenkarka do końca życia będzie musiała brać leki i pozostać pod nadzorem lekarzy. Ostatnio córka piosenkarki zorganizowała ciekawą akcję, aby wesprzeć swoją mamę. Zaangażowała bliskie Kozidrak osoby do zaśpiewania jej piosenki "Biała armia". Na nagraniu pojawiła się bliska rodzina i przyjaciele. Nie zabrakło takich artystów jak Wojtek Cugowski, Igor Herbut, Justyna Steczkowska, Piasek, czy Grzegorz Skawiński. Katarzyna Pietras po tym, jak powstała piosenka dla jej mamy, pisała:

Czekam na spotkanie z moją mamą, żeby jako pierwszej jej pokazać to, co do nas wysłaliście i co zrobiliśmy razem. Jest na co czekać, bądźcie cierpliwi

- wyjawiła niedawno córka Kozidrak.