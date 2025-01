Beata Kozidrak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych artystek w Polsce. Jako wokalistka zespołu Bajm od lat 70. podbiła serca milionów fanów, a jej utwory, takie jak "Biała armia", "Józek, nie daruję Ci tej nocy" czy "Ta sama chwila", na stałe wpisały się w historię polskiej muzyki. Artystka słynie z charyzmatycznego głosu, energetycznych występów i niepowtarzalnego stylu, który inspiruje kolejne pokolenia. Ostatnio jednak fani zaniepokoili się doniesieniami nt. jej choroby i odwołanych występów. Co się dzieje?

Reklama

Jak się czuje Beata Kozidrak? Management mówi wprost

Na początku listopada 2024 roku Beata Kozidrak niespodziewanie anulowała wszystkie zaplanowane koncerty. Powodem był nagły spadek formy zdrowotnej, który wymusił hospitalizację. Nasz informator niedługo potem ujawnił, że artystka przebywała w jednym z lubelskich szpitali, gdzie zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

Rodzina i menedżerowie gwiazdy są bardzo powściągliwi w udzielaniu informacji na temat jej stanu. Teraz, w rozmowie z mediami, managerowie poprosili fanów o cierpliwość i uszanowanie prywatności Beaty Kozidrak w tym trudnym czasie:

Na razie nie mogę nic mówić na ten temat. Pozdrawiam - przekazał Andrzej Pietras.

Managerka Beaty Kozidrak była nieco bardziej wylewna i poprosiła przede wszystkim o cierpliwość:

Zgodnie z oświadczeniem w mediach społecznościowych, do końca marca Beata nie koncertuje. O wszystkim wkrótce poinformujemy. Cierpliwości - przekazała Ewa Tutka.

Zobacz także: Dominika Ostałowska przeszła ablację. "Miałam poczucie, że jest to jakaś magiczna procedura"

Fani wspierają Beatę Kozidrak w chorobie

Społeczność muzyczna oraz fani Beaty Kozidrak okazują ogromne wsparcie. W geście solidarności powstała specjalna wersja kultowego utworu "Biała armia", wykonana przez przyjaciół i wielbicieli artystki. To wyjątkowy sposób, by dodać jej otuchy w tym trudnym czasie. Również córka artystki przekazała ciepłe słowa do fanów mamy:

Oto już jest...nasza, a teraz wasza Biała Armia. #dlaBK. Bardzo Wam dziękujemy za Wasze filmy. Życzę nam byśmy byli dla siebie lepsi na co dzień i dostrzegali siebie nawzajem. Dobro wraca. Miłego oglądania ;) - napisała córka Kozidrak na Instagramie.

Na profilach społecznościowych gwiazdy wciąż pojawiają się słowa wsparcia i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. To dowód na to, jak silną pozycję w sercach Polaków zajmuje Beata Kozidrak i jak wiele osób trzyma za nią kciuki.

Co się stało z Beatą Kozidrak?

Beata Kozidrak, znana polska wokalistka, pod koniec 2024 roku zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które zmusiły ją do odwołania koncertów zaplanowanych do marca 2025 roku. W listopadzie 2024 roku artystka trafiła do szpitala z powodu silnych bólów brzucha. Po intensywnym leczeniu, w styczniu 2025 roku, opuściła placówkę medyczną, jednak lekarze zalecili jej unikanie odwiedzin ze względu na ryzyko infekcji. Obecnie Beata Kozidrak jest pod stałą opieką specjalistów i powoli wraca do zdrowia.

Stan zdrowia Beaty Kozidrak nadal budzi ogromne zainteresowanie i niepokój fanów. Artystka przebywała w szpitalu, a jej powrót do pełni sił pozostaje kwestią czasu. Przyjaciele i wielbiciele organizują akcje wsparcia, a najbliżsi proszą o cierpliwość i uszanowanie prywatności gwiazdy. Trzymamy mocno kciuki za liderkę Bajmu!

Reklama

Zobacz także: Beata Kozidrak wyszła ze szpitala, ale nie wróciła do domu w Lublinie. Wiadomo, gdzie przebywa