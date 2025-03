Nieobecność Beaty Kozidrak w mediach i na scenie była szeroko komentowana przez jej fanów. Pod koniec ubiegłego roku artystka z powodu nagłej choroby odwołała wszystkie zaplanowane koncerty. Nie podano szczegółów dotyczących jej stanu zdrowia, jednak wiadomo, że wymaga on dłuższego odpoczynku. Mimo problemów zdrowotnych Kozidrak nie została zapomniana przez środowisko muzyczne. Otrzymanie Złotego Fryderyka 2025 to ogromne wyróżnienie, przyznawane artystom, którzy na trwałe zapisali się w historii polskiej muzyki. To kolejny dowód na to, jak wielki wpływ Beata Kozidrak miała i nadal ma na polską scenę muzyczną. Czy artystka odbierze nagrodę osobiście? Management przerwał milczenie.

Czy Beata Kozidrak pojawi się na Fryderykach? Jest wypowiedź menadżerki

Beata Kozidrak od miesięcy nie pojawia się publicznie, co wywołuje wiele spekulacji wśród jej fanów. Po tym, jak wokalistka Bajmu pod koniec ubiegłego roku odwołała wszystkie koncerty z powodu problemów zdrowotnych, jej dalsze plany pozostają nieznane.

Teraz artystka ma szansę powrócić na scenę – została bowiem uhonorowana prestiżowym Złotym Fryderykiem 2025 za całokształt twórczości. Wielu zastanawia się, czy osobiście odbierze wyróżnienie podczas gali, która odbędzie się już niebawem, bo 5 kwietnia. Na to pytanie postanowił odpowiedzieć dziennik „Fakt”, zwracając się do menadżerki gwiazdy, Ewy Tutki. Jej odpowiedź tylko podsyciła emocje:

Niech ta kwestia pozostanie niespodzianką – stwierdziła tajemniczo.

Złoty Fryderyk 2025 – prestiżowe wyróżnienie dla Beaty Kozidrak

Mimo problemów zdrowotnych Kozidrak nie została zapomniana przez środowisko muzyczne. Otrzymanie Złotego Fryderyka 2025 to ogromne wyróżnienie, przyznawane artystom, którzy na trwałe zapisali się w historii polskiej muzyki. To kolejny dowód na to, jak wielki wpływ Beata Kozidrak miała i nadal ma na polską scenę muzyczną:

Ogłaszamy laureatów Złotych Fryderyków 2025! Akademia Fonograficzna ogłosiła tegorocznych zdobywców Złotych Fryderyków – nagrody za całokształt twórczości. Statuetki trafią do wyjątkowych artystów, którzy na trwałe zapisali się w historii polskiej muzyki. W kategorii Muzyka Rozrywkowa nagrodzona została Beata Kozidrak – charyzmatyczna wokalistka Bajmu, autorka niezapomnianych tekstów i przebojów - czytamy.

Co się dzieje z Beatą Kozidrak?

​W styczniu 2025 roku Beata Kozidrak po raz pierwszy publicznie odniosła się do swojego stanu zdrowia, który zmusił ją do przerwania działalności artystycznej. W opublikowanym nagraniu przyznała, że choroba przyszła niespodziewanie, zaskakując zarówno ją, jak i jej otoczenie. Podziękowała fanom za wsparcie, wyrażając nadzieję na szybki powrót na scenę. Zapewniła, że jest gotowa walczyć o zdrowie i nie może doczekać się ponownego spotkania z publicznością:

Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle. Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy chyba na to nieprzygotowani. Może dlatego, że jestem artystką, która ciągle poszukuje, ciągle koncertuje, przyjeżdża, wyjeżdża, wymyśla. Ale kocham swój zawód, kocham scenę, kocham muzykę. I to zwykle było tak, że ze sceny ja krzyczałam do was, że macie siłę, macie po prostu wiarę w to, żeby zmieniać świat. Wierzycie w to, że muzyka potrafi działać cuda - mówiła Kozidrak na nagraniu.

Mamy nadzieję, że leczenie Beaty Kozidrak przebiegło pomyślnie i już niebawem zobaczymy artystkę na scenie. Czekacie?

