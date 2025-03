Kasia i Paweł, małżeństwo z dziesięcioletnim stażem, wzięli udział w trzecim sezonie programu "Love Never Lies: Polska", aby odbudować swoją relację. W trakcie programu na jaw wyszły liczne zdrady Pawła, w tym z mężczyznami, co wstrząsnęło zarówno Kasią, jak i widzami.

Kasia z "Love Never Lies" zabrała głos ws. Pawła

Pomimo licznych trudnośc w związku u Pawła i Kasi, pojawiły się spekulacje, że para nadal jest razem. Na ich profilach w mediach społecznościowych można znaleźć wspólne zdjęcia, co sugeruje, że zdecydowali się kontynuować związek. Kasia nie wydała oficjalnego oświadczenia na temat przyszłości ich małżeństwa. Jednakże, w jednym z wywiadów Paweł odniósł się do swojej orientacji seksualnej, podkreślając, że Kasia nie była dla niego "przykrywką".

Kasia na InstaStories opublikowała odpowiedzi na pytania od fanów zadane podczas Q&A. Jedno z nich dotyczyło małżeństwa z Pawłem.

Jesteś z Pawłem? - zapytał użytkownik Instagrama.

Wszystko wyjaśni się w swoim czasie, czyli 9 marca - odpowiedziała Kasia.

Wśród pytań znalazły się również takie, czy uczestniczka show żałuje, że poszła do "Love Never Lies"? Kasia wyjawiła, że nie żałuje udziału w programie. Wyjaśniła, że każda decyzja prowadzi do czegoś nowego.

Paweł przed kamerami przyznał się do wielokrotnych zdrad

Z pozoru spokojnie małżeństwo Pawła i Kasi okazało się nie tylko wielkim zaskoczeniem dla widzów, ale również dla nich samych.

Nie chcę być ukazany jako osoba zła... Może jestem jednak. Dokonałem więcej niż jednej zdrady. To wyjdzie tutaj. Z mężczyzną. Z innymi mężczyznami. Paroma. Więcej niż raz... W kwietniu ostatni raz - wyznał Paweł podczas programu.

Paweł wyjawił, że jest biseksualny, podkreślając, że wiedzą o tym zarówno jego przyjaciele jak i rodzina. Jednak jak słusznie zauważyli fani programu, problemem nie jest orientacja uczestnika, lecz jego liczne zdrady i notoryczne kłamstwa.

Paweł z "Love Never Lies" wyjaśnił swoje zachowanie

Paweł i Kasia, uczestnicy trzeciego sezonu „Love Never Lies: Polska”, znaleźli się w centrum zainteresowania widzów po tym, jak w programie wyszły na jaw liczne zdrady Pawła – w tym z mężczyznami. Wiele osób spekulowało, że Kasia była dla niego "przykrywką", jednak Paweł stanowczo temu zaprzeczył.

W programie "Love Never Lies" Kasia zareagowała emocjonalnie na prawdę o niewierności męża. Paweł przyznał się do błędów, ale zaznaczył, że jego małżeństwo było autentyczne i nie miało na celu ukrywania jego orientacji. Podkreślił, że jego najbliżsi wiedzieli o jego relacjach, a udział w show był dla niego okazją do zmierzenia się z prawdą.

Choć zdrady mocno nadwyrężyły zaufanie Kasi, wiele osób zastanawia się, czy para wciąż jest razem. Na ich profilach w mediach społecznościowych pojawiły się wspólne zdjęcia, co może sugerować, że mimo burzliwych wydarzeń próbują odbudować relację.

Finałowy odcinek programu, który ma zostać wyemitowany 5 marca, oraz odcinek specjalny zaplanowany na 9 marca, mogą dostarczyć więcej informacji na temat przyszłości tej pary.

