Fani Beaty Kozidrak od kilku tygodni poważnie martwią się o jej stan zdrowia. Niestety, pod koniec listopada ubiegłego już roku artystka za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że musi odwołać zaplanowane koncerty ze swoim udziałem. Szybko okazało się, że gwiazda nie stanie na scenie aż do końca marca 2025 roku. Jak udało nam się wówczas dowiedzieć, artystka z poważnymi problemami zdrowotnymi trafiła do szpitala. Teraz media donoszą, że gwiazda mogła wyjść już z placówki medycznej!

Co dzieje się z Beatą Kozidrak? Gwiazda opuściła już szpital

Niepokojące informacje na temat Beaty Kozdirak z pewnością zasmuciły nie tylko jej fanów. Wszyscy mocno trzymali za nią kciuki i czekali na nowe wiadomości w sprawie stanu zdrowia artystki, która pod koniec listopada ubiegłego roku odwołała swoje koncerty aż do końca marca 2025 roku.

Jestem pod opieką wspaniałych lekarzy, którzy robią wszystko, abym jak najszybciej wyzdrowiała i wróciła do koncertowania przekazała gwiazda.

Nasze źródło informowało wówczas, że Beata Kozidrak przebywa w jednym z lubelskich szpitali.

jej problemy zdrowotne są poważne mówiła nam osoba z otoczenia Beaty Kozidrak.

Po kilku tygodniach Beata Kozidrak przerwała milczenie i we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych zwróciła się do swoich fanów i kolegów ze sceny muzycznej. Teraz portal Blask Online informuje, że artystka wyszła już ze szpitala! Według ustaleń serwisu Beata Kozidrak po wyjściu ze szpitala przebywa w swoim domu pod Warszawą. Artystka może teraz liczyć na pomoc swojej córki Katarzyny, która mieszka blisko swojej mamy.

Kiedy Beata Kozidrak wróci na scenę?

Wszyscy fani Beaty Kozidrak mają nadzieję, że gwiazda wróci do zdrowia i już wkrótce znów będzie mogła brać udział w koncertach i zachwycać swoim głosem. Ostatnio córka Beaty Kozidrak apelowała do internautów i opublikowała wzruszające nagranie, które pokazało, jak bliscy i przyjaciele wokalistki zespołu Bajm mocno ją wspierają. Głos w sprawie stanu zdrowia artystki publicznie zabrali również m.in. Maryla Rodowicz i Krzysztof Cugowski, którzy nie ukrywali zaniepokojenia informacjami na temat koleżanki ze sceny. Na szczęście teraz media informują, że Beata Kozidrak wyszła już ze szpitala i wróciła do swojego domu. Czy to oznacza, że od kwietnia wróci do koncertowania? Portal Show News zwraca uwagę na zachowanie Andrzeja Pietrasa, byłego męża gwiazdy i menadżera Bajmu, który ma nie reagować na pytania mediów ws. Beaty Kozidrak, co - ich zdaniem - może świadczyć o tym, że artystka wróci do koncertowania później niż było to planowane.

Beacie Kozidrak życzymy dużo zdrowia i mamy nadzieję, że wkrótce odezwie się do zmartwionych fanów.