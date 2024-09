Nowi bohaterowie 11. edycji "Rolnik szuka żony" przeczytali już swoje listy od kandydatów. Jak wiadomo, w programie biorą udział rolnicy i rolniczki, którzy otrzymali największą liczbę listów m.in. Wiktoria, Agata, Sebastian, Rafał i Marcin. Jednak widzowie wciąż nie mogą zapomnieć o Beacie i Chrisie. Produkcja musiała zabrać głos!

Reklama

Fani "Rolnika" wciąż dopytują o Christopha i Beatę. Produkcja przestała owijać w bawełnę

W niedzielę, 15 września został wyemitowany pierwszy odcinek 11. edycji miłosnego hitu TVP, w którym rolnicy i rolniczki zapoznawali się z listami, które otrzymali. Wiktoria z "Rolnika" rozbiła bank i otrzymała rekordową liczbę listów, co wywołało u niej łzy. Jak wiadomo, do programu dostają się uczestnicy, którzy otrzymają najwięcej listów od potencjalnych kandydatów. Beata i Chris nie dostali się do programu, ale ich wizytówki wywarły ogromne wrażenie na widzach, którzy mieli nadzieję, że zobaczą ich w nowej edycji.

Screen/Rolnik szuka żony

Po pierwszym odcinku widzowie byli zawiedzeni, że w programie "Rolnik szuka żony" nie zobaczyli Beaty i Chrisa. Produkcja nie wytrzymała i postanowiła kolejny raz podkreślić, że do programu dostają się rolnicy i rolniczki z największą ilością listów.

Gdzie jest ta trzecia Rolniczka i ten czwarty Rolnik ? Już się rozmyślili i uciekli zrezygnowali z programu, bo nie dostali listów? — napisał jeden z internautów.

Od 11 lat do programu wchodzi piątka kandydatów spośród tych, których poznajemy na Wielkanoc — odpowiedziała produkcja ''Rolnik szuka żony''.

Piotr Matey/Fremantle

Inni zaś byli zachwyceni, że nowa edycja miłosnego hitu TVP w końcu się rozpoczęła. Widzowie nie mają wątpliwości, że najbliższe odcinki będą pełne emocji i już nie mogą się ich doczekać.

Znak pokoju dla wszystkich i do zobaczenia za tydzień, będzie się działo

Dziękujemy, że mogliśmy obejrzeć rolników, pozdrawiamy rolników i idziemy spać dobranoc. Fajnie było

Na razie zaczyna się niewinnie, wszyscy onieśmieleni, ale sezon może być bardzo sycący — piszą internauci.

A wy oglądaliście pierwszy odcinek 11. edycji "Rolnik szuka żony"?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Takich listów Rafał z "Rolnika" się nie spodziewał! "Wystraszyłem się"