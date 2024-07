Beata Kozidrak już od kilku dni nie ukrywa, że odnalazła swoje szczęście po rozstaniu z mężem, Andrzejem Pietrasem. Niestety, para po 37 latach postanowiła zakończyć swoje małżeństwo. Według doniesień prasowych to właśnie piosenkarka złożyła wniosek rozwodowy w lubelskim sądzie. A jak na decyzję Beaty Kozidrak zareagowały jej córki? Artystka w rozmowie z Party.pl przyznała, że ma w swoich dzieciach wielkie wsparcie. Co więcej, to właśnie Katarzyna i Agata namawiały swoją mamę na zmiany w życiu.

To one również mówiły mi, żebym zmieniła się, żebym robiła w życiu to co chcę, żebym była szczęśliwa. One mi dały i dają cały czas niesamowitą dawkę energii. Są ze mną - przyznała gwiazda.

Co jeszcze Beata Kozidrak zdradziła przed naszą kamerą? Posłuchajcie sami!

