Beata Kozidrak, słynna wokalistka zespołu Bajm, zaskoczyła swoich fanów nieoczekiwanym komunikatem na Instagramie. Po raz pierwszy otworzyła się wobec internautów i opowiedziała o swoich zmaganiach z chorobą.

Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle. Mnie, jak i was oczywiście.

Beata Kozirak zabrała głos ws. choroby

Od momentu, gdy Beata Kozidrak ogłosiła odwołanie swoich koncertów ze względu na poważne problemy zdrowotne, fani i media szukali wszelkich informacji o jej stanie. Wiele plotek i nieoficjalnych doniesień pojawiło się w sieci, ale dopiero teraz Beata otworzyła się w sposób bardziej szczegółowy. Niedawno informowano, że Beata Kozidrak wyszła ze szpitala, a sama wokalistka przekazywała, że jest pod opieką wspaniałych lekarzy. Teraz zdecydowała się przerwać milczenie w sprawie choroby. W nagraniu na Instagramie Beata Kozidrak zwróciła się do swoich fanów i opowiedziała o chorobie, która ją dotknęła oraz tym, jak się wtedy czuła.

Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle. Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy chyba na to nieprzygotowani. Może dlatego, że jestem artystką, która ciągle poszukuje, ciągle koncertuje, przyjeżdża, wyjeżdża, wymyśla. Ale kocham swój zawód, kocham scenę, kocham muzykę. I to zwykle było tak, że ze sceny ja krzyczałam do was, że macie siłę, macie po prostu wiarę w to, żeby zmieniać świat. Wierzycie w to, że muzyka potrafi działać cuda.

Beata Kozidrak dziękuje za wsparcie w obliczu choroby

Beata Kozidrak podziękowała fanom za wsparcie i filmiki, które okazali jej w trudnym czasie.

A teraz wy dla mnie nagraliście jedną z moich najwspanialszych piosenek, ''Białą Armię'', która ma tak dosadny tekst. Nawet nie wyobrażacie sobie, jakie dla mnie to jest ważne, że jesteście ze mną. Bo grunt otaczać się wspaniałymi, mądrymi, cudownymi ludźmi. A ja takich mam, mam takich fanów. Bardzo wam za to dziękuję.

Na koniec nie wnikając jednak w szczegóły, obiecała, że będzie walczyć o swoje zdrowie, by ponownie wrócić do pełni sił i móc także wrócić do tego, co bardzo kocha, czyli koncertowania:

I będę walczyć dzięki waszemu uporowi i tym, że jesteście ze mną. To jeszcze chwilę potrwa, ale jestem na to gotowa. I zrobię wszystko, żeby znowu stanąć na scenie. A wtedy rozniosę ją i zaśpiewać razem z wami. Jesteś sterem, białym żołnierzem. Nosisz spodnie, więc walcz. Kocham was i dziękuję

Fani wspierają Beatę Kozidrak

Nowe nagranie, z którego fani mogli nie tylko usłyszeć wieści od Beaty Kozirdak ale przy okazji zobaczyć ją po takim czasie, wywołało ogromne poruszenie:

Wysyłam ci dobre myśli, modlitwę, energię i miłość. Twoje piosenki niosą Nas przez życie, teraz Ty czerp z Nas. Kochamy Cię - napisała Olga Bołądź.

Beatka my wszyscy dostaliśmy od Ciebie tak wiele, że pora abyś teraz Ty dostała od nas!!!! Bierz tę energię i zdrowiej!!! Kochamy Cię!

Dużo zdrowia i siły.

Na co choruje Beata Kozidrak?

Beata Kozidrak w listopadzie 2024 roku poinformowała, że ma problemy zdrowotne. W komunikacie do fanów pisała: "Jestem pod opieką wspaniałych lekarzy, którzy robią wszystko, abym jak najszybciej wyzdrowiała i wróciła do koncertowania. Dbajcie o siebie, uważajcie na swoje zdrowie, badajcie się". W grudniu okazało się, że odwołane zostały koncerty aż do marca 2025 rokua także informowano, że artystka przebywa w szpitalu. Nie znane były jednak szczegóły stanu zdrowia Beaty Kozirdak. Osoba z otoczenia gwiazdy w rozmowie z Party.pl, informowała, że "jej problemy zdrowotne są poważne". Krzysztof Cugowski w rozmowie z mediami, przyznał, że od dawna wie co się dzieje, dodając: "Czego mogę jej życzyć: no zdrowia i szczęścia w tym wszystkim życzę jej bardzo". Beata Kozidrak nie zdecydowała się przekazać żadnych oficjalnych szczegółów.

