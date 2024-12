Krzysztof Cugowski zabrał głos w sprawie Beaty Kozidrak: „Ja już wiem od dawna, co się dzieje…”

Niedawno Beata Kozidrak wywołała ogromne poruszenie w mediach swoim oświadczeniem. Liderka zespołu Bajm poinformowała, że musi odwołać wszystkie zaplanowane występy. Przymusowa przerwa od koncertowania ma potrwać aż do marca 2025 roku. Po tym fani nie mieli już wątpliwości, że stało się coś poważnego. Okazuje się, że wokalistka ma problemy zdrowotne. Jakiś czas temu Kozidrak trafiła od szpitala i nic nie wskazuje na to, by artystka miała za moment opuścić placówkę medyczną. Głos w tej sprawie zabrał Krzysztof Cugowski. Muzyk przyznał, że niepokojące sygnały co do stanu koleżanki z branży dotarły do niego już wcześniej. Postanowił weprzeć ją publicznie. Niestety sytuacja nie napawa optymizmem.

Krzysztof Cugowski wspiera Beatę Kozidrak

W piątek, 6 grudnia informowaliśmy, co się dzieje z Beatą Kozidrak. Jak się okazało, liderka grupy muzycznej Bajm już od dłuższego czasu przebywa w jednym z lubelskich szpitali. Wszystko wskazuje na to, że wokalistka zmaga się z bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi. W związku z tym czeka ją długa przerwa od koncertowania. Fani zobaczą ją na scenie najwcześniej dopiero w kwietniu 2025 roku.

Poruszony tą sytuacją jest Krzysztof Cugowski. W rozmowie z „Super Expressem” członek legendarnego zespołu Budka Suflera przyznał, że już od dawna wie, co się dzieje z Kozidrak. Muzyk życzył artystce szybkiego powrotu do zdrowia.

No, zdrowia, kurczę… Znam Beatę ponad 40 lat i lubię, z wzajemnością pewnie. Ja już wiem od dawna, co się dzieje… Czego mogę jej życzyć: no zdrowia i szczęścia w tym wszystkim życzę jej bardzo! Od lat powtarzam, że szczęście jest w życiu najważniejsze. Ściskam bardzo mocno Beatę, szczęścia – przekazał Cugowski.

Nagłe zawieszenie kariery przez Beatę Kozidrak wywołało duże poruszenie w mediach. Na wieści o problemach zdrowotnych wokalistki zareagowały tez inne gwiazdy z branży. Ostatnio Natalia Kukulska ze sceny zaapelowała o wsparcie dla liderki grupy Bajm.

Fani artystki trzymają kciuki za legendarną już wokalistkę i podkreślają, że zamierzają cierpliwie czekać na jej powrót do grania. Warto przypomnieć, że najpierw, pod koniec listopada Beata Kozidrak odwołała zaplanowane koncerty w Poznaniu i Zielonej Górze.

Później okazało się, że problemy zdrowotne Kozidrak są znacznie poważniejsze, niż zakładano. Gdy w pierwszym tygodniu grudnia wokalistka potwierdziła, że nie wystąpi aż do marca przyszłego roku, fani zaczęli się naprawdę niepokoić. Jak na razie jednak artystka nie zdradza szczegółów dotyczących jej zdrowia.

