Allan Krupa coraz odważniej podbija polski show-biznes, a na scenie często pojawia się u boku swojej mamy Edyty Górniak, z którą nie ukrywa, że ma doskonały kontakt. Teraz "Super Express", że Allan zdecydował się na podjęcie ważnej decyzji i już jakiś czas temu zmieniła nazwisko, całkowicie odcinając się od swojego ojca Dariusza Krupy.

Allan Krupa może pochwalić się pierwszymi sukcesami na swoim muzycznym koncie i w wywiadach podkreśla, że jego mama jest dla niego dużym wsparciem. Tymczasem nie od dziś wiadomo, że syn Edyty Górniak nie ma kontaktu ze swoim ojcem Dariuszem Krupą, który po wyjściu z więzienia w 2021 roku na nowo ułożył sobie życie.

Nie chcę mieć nic wspólnego z tym człowiekiem, bo się go masakrycznie wstydzę i postawiłem mu warunki naszego ewentualnego kontaktu, których po dziś dzień nie spełnił w najmniejszym stopniu

Nie chcę mieć nic wspólnego z tym człowiekiem, bo się go masakrycznie wstydzę i postawiłem mu warunki naszego ewentualnego kontaktu, których po dziś dzień nie spełnił w najmniejszym stopniu

Teraz Allan odciął się grubą kreską od swojego ojca i już jako Allan Enso kontynuuje swoją przygodę z muzyką. Jego menadżer w rozmowie dla "Super Expressu" potwierdził, że syn Edyty Górniak zmienił nazwisko.

Allan przede wszystkim już od dawna chciał się odciąć od swojego ojca. To był główny powód

Allan przede wszystkim już od dawna chciał się odciąć od swojego ojca. To był główny powód

Zobacz także: A jednak, potwierdziły się plotki o synu Edyty Górniak! Wokalistka jest wniebowzięta, stało się

Okazuje się, że Allan zdecydował się zmienić nazwisko wykorzystując swój pseudonim, którym posługiwał się już od dawna. Syn polskiej gwiazdy nie przyjął jej nazwiska, bo nie chciał, aby pojawiły się komentarze, że buduje karierę na nazwisku mamy.

Zmienił nazwisko na swój pseudonim, żeby nie zarzucano mu, że buduje karierę na nazwisku tak wielkiej gwiazdy, jaką jest jego mama. Ceni to, że ma tak wspaniałą mamę, tak wielkiej klasy artystkę i nie ukrywa, że dało mu to łatwiejszy start, a na pewno dało to wrodzony talent. Natomiast chce budować swoje nazwisko swoją uczciwą pracą. Poza tym niemożliwe jest dorównać takiemu nazwisku jak Górniak

dodał menedżer Allana