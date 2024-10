Allan Krupa i Nicol Pniewska powoli wyrastają na jedną z popularniejszych par w polskim show-biznesie. Poznali się w trakcie nagrywania debiutanckiej płyty Allana i wygląda na to, że świetnie się dogadują. Ostatnio było głośno o tym, że syn Edyty Górniak przeprowadził się do Monaco, ale wygląda na to, że często zagląda do Polski. Pokaz marki MMC okazał się być dobrym pretekstem do powrotu i paparazzi właśnie przyłapali parę tuż po wydarzeniu. Uwagę zwraca jeden szczegół.

Allan Krupa i Nicol Pniewska przyłapani przez paparazzi po pokazie MMC

Syn Edyty Górniak po rozstaniu z poprzednią dziewczyną dość szybko poznał Nicol Pniewską, córkę popularnego influencera Barta Pniewskiego, znanego w sieci jako Highbart. Szybko się okazało, że ich relacja cały czas się rozwija i łączy ich nie tylko uczucie, ale i wspólne pasje. Oboje mają na swoim koncie pierwsze teledyski i próbują swoich sił w branży muzycznej. Być może niedługo para pochwali się też wielką nowiną:

Allan jest zakochany po uszy. Niewykluczone, że niedługo oświadczy się Nicol informował jakiś czas temu 'Super Express'

Ale to nie wszystko! Według medialnych doniesień para niedawno założyła wspólny biznes, świadczący usługi z zakresu marketingu. W końcu na mediach społecznościowych znają się doskonale. Co więcej, menadżerem Allana Krupy jest ojciec jego partnerki, Bart Pniewski, który również chętnie pojawia się na pokazach mody, także tych światowych. Teraz to jego córka razem z Allanem zachwycili na pokazie MMC. Nicol zdecydowała się na dość odważną stylizację z dopasowanym body, na który założyła jedynie czarną marynarkę. A co para robiła po zakończeniu pokazu? Zdjęcia paparazzi zdradziły wszystko!

