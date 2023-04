"Taniec z Gwiazdami": Allan Krupa i Leon Myszkowski w nowej edycji show?! "To byłby hit"

Leon Myszkowski spędzi wakacje z Edytą Górniak i jej synem? Tak przynajmniej twierdzi jeden z tabloidów, który informuje, że Allan Krupa zaprosił syna Justyny Steczkowskiej do swojego domu w Los Angeles. Według informacji Faktu Leon i Allan zaprzyjaźnili się już jakiś czas temu. Ostatnio na profilu Myszkowskiego pojawiły się nawet zdjęcia z imprezy, gdzie bawił się właśnie w towarzystwie Edyty i Allana. Czy teraz wybierze się do gwiazdy na wakacje? Zobacz także: Leon Myszkowski o Allanie Krupie: Jest bardzo utalentowany. Mam nadzieję, że w przyszłości razem... Syn Edyty Górniak zaprosił Leona Myszkowskiego na wakacje Tabloid przypomina, że Edytę Górniak i Justynę Steczkowską nie łączą zbyt przyjazne relacje, jednak Edyta nie ma nic przeciwko nowemu przyjacielowi syna. Edyta szanuje kolegów Allana i nie mówi synowi, z kim może się kumplować, a z kim nie. Poza tym uważa, że daleka podróż zrobi dobrze Leonowi, który przeżywa rozstanie jego rodziców - twierdzi informator Faktu. Okazuje się jednak, że wakacyjne plany Leona nie spodobały się Justynie Steczkowskiej. Dlaczego? Nie chce puścić Leona samego daleko samego. On jednak obiecał Allanowi, że będzie ją męczył, aż się zgodzi - dodaje źródło tabloidu. Czekamy więc na wspólne zdjęcia Leona, Edyty i Allana z wakacji! Zobacz także: Synowie Edyty Górniak i Justyny Steczkowskiej zaprzyjaźnili się! Co połączyło Leona i Allana? Allan Krupa zaprosił Leona Myszkowskiego na wakacje. Czy syn Justyny Steczkowskiej poleci na wakacje do domu Edyty Górniak?