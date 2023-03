Syn Edyty Górniak już szykuje się do ślubu? Allan Krupa zdradził plany. "Coś spektakularnego"

Allan Krupa został ostatnio zapytany o ślubne plany. Syn Edyty Górniak związany jest z gwiazdą TikToka, Angeliką i - jak sam przyznaje - super im się żyje. Jak przyznał młody raper, coraz poważniej myśli o swoim życiu z ukochaną i ma już nawet wizję... ślubu. W najnowszej rozmowie z mediami zdradził, kiedy ślub się odbędzie i w jakiej scenerii. Allan Krupa przyznał, że będzie to coś naprawdę spektakularnego.

W najnowszy wywiadzie Allan Krupa wyjawił, że on i Angelika świetnie się dogadują. Dla niego jest to pierwszy tak długi związek i okazuje się, że obydwojgu żyje się w związku bardzo dobrze. Syn Edyty Górniak z przymrużeniem oka przyznał, że nie chciałby ukochanej przestraszyć wyznaniami o ślubnych planach, ale nie wyklucza, że mógłby się jej oświadczyć.

- Nie chcę straszyć mojej ukochanej, żeby pomyślała, że ja się jej za miesiąc oświadczę. Chociaż kto wie. Nigdy nie wiadomo! – zażartował w rozmowie z "Jastrząb Post". – Super się nam żyje. Nigdy nie byłem w tak długiej relacji, która nie doprowadziłaby mnie do szału (…). Praktycznie się nie kłócimy. Bardzo fajnie się nam mieszka. Nie mam zarzutów. Myślę, że to potrwa jeszcze bardzo długo.

Allan Krupa stwierdził jednak, że w tej chwili byłby gotów na sfinalizowanie ślubnych planów, ale tylko pod jednym warunkiem:

- Jak będę miał wystarczająco pieniędzy, żeby zrobić ten ślub na dachu Burdż Chalifa [słynny wieżowiec w Dubaju - przyp. red.]. To myślę, że tak. Nawet jak bym wygrał dzisiaj w Lotto, to bardzo chętnie – stwierdził.

Syn Edyty Górniak jest przekonany, że jeśli miałby brać ślub, to chciałby, żeby była to ceremonia z rozmachem, którą pamiętałby już zawsze.

- Każdy chłop chce zrobić coś spektakularnego, co nie? (…) Jak to miałoby się już wydarzyć, to powinno to być niesamowite i zapadłoby nam w pamięć do końca życia - podsumował Allan Krupa.