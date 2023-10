Allan Krupa skomentował konflikt swojej mamy z Dodą. W minioną środę gwiazdy spotkały się na konferencji prasowej Polsat SuperHit Festiwal podczas której Edyta Górniak zignorowała koleżankę z show-biznesu. Na spotkaniu z mediami Edycie Górniak towarzyszył jej syn, który później, w rozmowie z mediami, zaskoczył wyznaniem o Dodzie. Sprawdźcie, co powiedział Allan Krupa.

Edyta Górniak i Doda poróżniły się wiele lat temu, ale ostatnio okazało się, że pomimo upływu czasu konflikt gwiazd wciąż trwa. W minioną środę spóźniona Edyta Górniak nie przywitała się z Dodą na konferencji Polsat SuperHit Festiwal. Piosenkarka witając się z Edwardem Miszczakiem i Niną Terentiew pominęła Dodę, która siedziała między nimi.

Mnie to nie zaskoczyło. Edyta zawsze miała taki złośliwy charakter, dziwne jest, że ostentacyjnie tego nie ukrywa- Doda skomentowała później dla Party.pl.

Na konferencji był obecny również syn Edyty Górniak, który w rozmowie z mediami zabrał głos w sprawie konfliktu swojej mamy z Dodą.

Nie wiem, co mam powiedzieć, szczerze mówiąc. Śmieszy mnie Doda trochę, czasami, jak gdzieś tam ją widzę w internecie. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Nie znam jej (...)- wyznała w rozmowie z portalem Plotek.pl.

Allan Krupa dodał, że zawsze wspiera swoją mamę i nie ukrywa, że ze względu na nią nie zamierza mieć kontaktu z Dodą.

Wspieram moją mamę we wszystkim, jakiego wroga by nie miała. Nie mówię, że jest to automatycznie mój wróg. Natomiast nie mam powodu, żeby tu gdzieś szukać jakiejś relacji- dodał w wywiadzie dla portalu Plotek.pl.