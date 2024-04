Allan Krupa to oczko w głowie Edyty Górniak, która jest dumna ze swojego syna, co wielokrotnie powtarzała publicznie. Allan ma zaledwie 20 lat, a już jest o nim głośno. Chłopak postanowił pójść tak jak jego mama w karierę muzyczną. Jakiś czas temu Allan nie schodził z języków, ponieważ zmienił nazwisko. Krupa to nazwisko, które miał po ojcu gitarzyście Dariuszu Krupie. Jednak ojciec i syn nie mają dobrych relacji. Jak poinformował manager Allana zmienił nazwisko na swój pseudonim - Allan Enso.

Allan Krupa przechadza się po stolicy z plecakiem za 10 tysięcy złotych

Allan Krupa uwielbia być stylowy i rzucać się w oczy. Drogie buty, plecaki i reszta garderoby, to codzienność u syna Edyty Górniak. Tym razem nie było inaczej. Krupa został przyłapany w stolicy ze stylowym plecakiem za 10 tysięcy złotych. Jednak na spotkanie ze znajomymi postanowił również przyodziać sporotwe buty za 4 tysiące złotych.

Zobaczcie sami, jak wyglądał Allan.