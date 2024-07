Akop i Sylwia Szostakowie niedawno zaskoczyli niemalże wszystkich i poinformowali o tym, że chcą naprawić swoją relację. Fani bardzo im kibicowali, tym bardziej, że para zdecydowała się od razu na wspólny wyjazd do Paryża. Teraz, gdy już wrócili do Polski Akop Szostak postanowił opowiedzieć, jak obecnie wygląda ich relacja. Te słowa poruszą każdego.

Akop i Sylwia Szostakowie rozstali się w marcu, jednak fani wywnioskowali z Instagrama Akopa, że ten tęskni za żoną i chciałby spróbować naprawić ich relację. Po trzech miesiącach nieoczekiwanie Akop napisał na swoim Instagramie, że podjęli decyzję wraz z Sylwią o wspólnym wyjeździe do Paryża. Miało to na celu naprawienie swojego małżeństwa i odbudowanie relacji. Fani byli zaskoczeni, ale nie kryli szczęścia!

Teraz mężczyzna zorganizował na swoim Instagramie sekcję "Q&A", czyli pytania i odpowiedzi. Internauci od razu wykorzystali okazję i pojawiła się lawina pytań o jego związek z Sylwią! Akop Szostak natychmiast odpowiedział fanom:

(...)Szczerze bardzo żałuję, że musiałem napisać o tym, że będziemy próbować. Gdyby ktoś zrobił nam zdjęcie z ukrycia (bo takie robili), to byłoby powiedziane, że kłamiemy. To smutne, że nawet nie można spróbować w spokoju naprawić tego, co się stało. Dla mnie dziś najważniejsze jest przekonanie, że może się udać. Ludziom nie da się dogodzić: najważniejsze jest, aby zadbać o swoje szczęście. Próbujemy, nie będziemy wracać do sposobu pokazywania naszej relacji, który był. Myślę, że dużo się nauczyliśmy, a co będzie, czas pokaże. Życzę Wam, abyście zawsze podejmowali dobre decyzje i byli szczęśliwi! No i bardzo dziękuję za naprawdę tysiące pozytywnych wiadomości, za wsparcie i trzymanie kciuków!

- napisał Akop.