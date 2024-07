Sylwia i Akop Szostakowie ku zaskoczeniu wielu osób postanowiło naprawić swoją relację. Para poinformowała internautów o wspólnej wycieczce do Paryża i chętnie dzieliła się kadrami z podróży. Niestety, niektórzy internauci doszukują się podstępu i uważają, że ich rozstanie było wyłącznie pod publikę. Sylwia Szostak postanowiła odpowiedzieć na krytyczne komentarze i zablokowała możliwość dodawania nowych wpisów pod swoimi fotografiami na Instagramie.

Pod koniec marca Akop Szostak i Sylwia Szostak ogłosili rozstanie, czym zaskoczyli wiele osób. Para uchodziła za zgrane i przykładne małżeństwo, a ich relacja była wzorem dla wielu fanów. Małżonkowie chętnie dzielili się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych, na których wyglądali na bardzo szczęśliwych. Mężczyzna zdecydował się nawet tydzień przed rozstaniem wytatuować sobie twarz żony, nic więc dziwnego, że ich niespodziewany rozpad związku był szokiem dla wszystkich. Po kilku miesiącach byli partnerzy, postanowili ratować swoją relację, o czym poinformowali fanów na Instagramie. Jednak nie wszyscy są przekonani do autentyczności ich działań i uważają, że ich marcowe rozstanie było wyłącznie w celu zwiększenia zainteresowania. Sylwia Szostak postanowiła dobitnie odpowiedzieć jednej z internautek.

Internauci doszukują się spisku i pod zdjęciami Sylwii Szostak nie brakuje krytycznych komentarzy.

A ja ogółem myślę, że to rozstanie było dla większych zasięgów. Na prawdę było mi mega szkoda Akopa. Ale już przestaję wierzyć w to rozstanie i zejście…

Wszędzie czytam o waszym wielkim powrocie do siebie. Super. To rozstanie było pod publikę?

Sylwia Szostak od razu zareagowała na ostatni komentarz:

Sylwia Szostak postanowiła również odpowiedzieć kolejnej internautce, która stwierdziła, że przestała już im wierzyć:

A ja chyba już przestałam wierzyć w to co pokazujecie

W ostatnim czasie również Akop Szostak odniósł się do związku z Sylwią.

(...)Szczerze bardzo żałuję, że musiałem napisać o tym, że będziemy próbować. Gdyby ktoś zrobił nam zdjęcie z ukrycia (bo takie robili), to byłoby powiedziane, że kłamiemy. To smutne, że nawet nie można spróbować w spokoju naprawić tego, co się stało. (...) Próbujemy, nie będziemy wracać do sposobu pokazywania naszej relacji, który był. Myślę, że dużo się nauczyliśmy, a co będzie, czas pokaże

- stwierdził.