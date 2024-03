Tego nie spodziewał się chyba nikt. Dziś rano Sylwia Szostak i Akop Szostak opublikowali na Instagramie wpis, w którym poinformowali, że ich związek to już przeszłość. Para popularnych influencerów podjęła decyzję o rozstaniu po ponad 10 latach od ślubu. Wiadomość o zakończeniu relacji Sylwii i Akopa mocno zaskoczyła internautów, którzy od razu ruszyli z komentarzami. Sami zainteresowani zareagowali na ostre wpisy.

Sylwia i Akop Szostakowie wzięli ślub ponad dziesięć lat temu. Para powiedziała sobie "tak" zaledwie po kilku miesiącach znajomości i do dziś byli uznawani za jedną z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Sylwia i Akop często mówili o swojej miłości i chyba nikt nie spodziewał się tego, że para nagle zakończy związek. Niestety, dziś wiemy już, że to koniec, a Sylwia Szostak i Akop Szostak ogłosili rozstanie. Pod oświadczeniem pary od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Ogromna część fanów ruszyła ze wsparciem, ale nie brakowało również komentarzy, w których internauci zastanawiali się, dlaczego do samego końca Sylwia i Akop tak chętnie opowiadali o swoim związku i wielkim uczuciu. Warto wspomnieć, że dosłownie kilka dni temu Akop Szostak wytatuował sobie twarz żony.

Część internautów zaczęła nawet sugerować, że Sylwia i Akop w ostatnim czasie udawali szczęśliwą parę. Skąd takie oskarżenia? Fani zwrócili uwagę, że w ich oświadczeniu pojawiła się informacja, że już od kilku lat ratowali swój związek. W komentarzach zawrzało, a była para od razu zareagowała- wszystkie wpisy zostały ukryte i nie można dodawać kolejnych. Sylwia Szostak zwróciła się również do internautów z ważnym przesłaniem.

Dzisiej wjechał do was post- szczery, prawdziwy i odnoszący się do prawdy, w której w tej chwili żyjemy. Jeżeli ktoś z was ma zamiar nas rozliczać z tego, że publikowaliśmy treści związane ze związkiem, uczuciami itd. a teraz podjęliśmy taką decyzję to możecie sobie darować bo nikt z nas nie będzie z tym wojował. To jest nasze życie prywatne i mamy prawo podejmować decyzje zgodne ze swoją wolą. Dziękuję oczywiście za wszystkie słowa wsparcia. Czasami takie życie jest, że trzeba wreszcie po latach różnych wojen podjąć twarde kroki i tyle.

wyznała podczas relacji na InstaStories.