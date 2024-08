Akop Szostak to jeden z bardziej znanych trenerów personalnych. Mężczyzna prywatnie związany jest z Sylwią Szostak, z którą jeszcze niedawno się rozstał. Jednak rozstanie nie trwało długo i małżeństwo postanowiło dać sobie drugą szansę.

Akop Szostak chętnie wchodzi w interakcje ze swoimi obserwatorami. Na social mediach trenera bardzo często odbywają się tzw. Q&A. W czasie kiedy nie był z Sylwią Szostak, mężczyzna starał się, aby pytania zadawane do niego dotyczyły wyłącznie sportu. Teraz kiedy para znowu jest razem Szostak, nie ogranicza się i odpowiada na wszystkie pytania, jakie fani mu zadają.

Do tej pory na InstaStories trenera pojawiły się dwa pytania. Jedno dotyczące tego, dlaczego mężczyźni boją się ślubu.

Bardzo nie lubię generalizowania. Stwierdzenia w stylu 'kobiety to materialistki', albo 'mężczyźni to kobieciarze' są krzywdzące. To, że niektórzy tacy są, to nie znaczy, że wszyscy. To jak powiedzieć, że łysy i umięśniony mężczyzna z tatuażami, na pewno jest kryminalistą i niezbyt inteligentny, podczas gdy np. ja pracuję na uczelni wyższej. Tak samo jest z tym, co piszesz 'faceci boją się ślubu'

- odpowiedział Szostak.